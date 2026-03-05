Đokić (NPS): SNS se plaši ujedinjenja opozicionih aktera u Bajinoj Bašti

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Uroš Đokić izjavio je danas da se Srpska napredna stranka (SNS) plaši ujedinjenja opozicionih aktera u Bajinoj Bašti na predstojećim lokalnim izborima u toj opštini.

„U Bajinoj Bašti studenti i opozicija će nastupiti zajedno, što je i bio jedini logičan ishod čitave situacije. Poverenje se ne gradi preko noći, već je potrebno vreme da se izgradi i učvrsti. Mi već duže vreme sarađujemo i radimo zajedno, pa je bilo prirodno da zajednički izađemo na izbore. Verujem da je takav model saradnje moguć i na republičkom nivou“, rekao je Đokić za televiziju Nova, navela je NPS u saopštenju.

Dodao je da su studenti i opozicija dogovorili zajednički nastup na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti jer, kako kaže, front ne sme da se sužava, već mora da se širi da bi na republičkom nivou izbori bili način da društvo izađe iz političke krize.

„Verujem da će, kada izbori postanu izvesniji, razgovori o zajedničkom nastupu biti intenzivirani. Na lokalnom nivou pojedini ljudi iz određenih stranaka podneli su veliku žrtvu. Studenti su rekli da neki ljudi ne bi trebalo da budu na listi i to nije predstavljalo nikakav problem. Pokazali smo da nam lični interesi nisu ispred zajedničkog cilja“, naveo je Đokić.

Istakao je da će SNS svojim „satelitima“ dati sve, kao i da je uloga tih lista da stvore utisak da izbori nisu referendumski.

„Ne smeju da dozvole da se sve snage okupe na jednom mestu, pa čine sve da prikažu kako nije reč o ujedinjenju, već o navodnoj širokoj ponudi i alternativama“, rekao je Đokić.

Lokalni izbori u Bajinoj Bašti zakazani su za 29. mart.

(Beta)

