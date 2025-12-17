Đokić (NPS): Vučić očito ubedio Kušnera da će sve proći glatko i naneo ogromnu štetu Srbiji

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Uroš Đokić izjavio je da su „očigledno srpski zvaničnici i predsednik Srbije Aleksandar Vučić ubedili predstavnike i advokate Kušnerove firme da je u pitanju administrativna procedura i da će sve glatko da prođe“ sa Generalštabom.

„Možemo samo da zamislimo koliki je stepen te afere kada za njih predstavlja razlog za povlačenje“, kazao je Đokić, za Blic televiziju, navodeći da je za Ameriku projekat gradnje na mestu Generalštaba mala investicija, ali da je šteta koju je ova vlast napravila Srbiji ogromna, preneo je danas NPS.

Đokić, koji je i advokat, ocenio je da najava Vučića da će pomilovati okrivljene u slučaju Generalštab podriva poverenje građana u sistem i državu, ali i udaljava Srbiju od napredovanja u evropskim integracijama i otvaranja Klastera 3.

Prema rečima Đokića, Vučić kao apsolutista će „dozvoliti sve osim da mu neko ograniči vlast“.

„Nije slučajno da Crna Gora, Albanija i Makedonija idu ka Evropskoj uniji. Njihovo zakonodavstvo je ka Klasteru 3 gotovo 100 posto harmonizovano, dok je Srbija na 59 posto i ne činimo ništa da se to promeni, već očekujemo da neko drugi za nas zalegne“, rekao je Đokić.

(Beta)

