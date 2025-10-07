Đorđa Meloni na meta tužbe Međunarodnom krivičnom sudu zbog saučesništva u genocidu

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia) izjavila je večeras da je protiv nje i još dva ministra podneta tužba Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) zbog podrške Rima Izraelu.

„Ja, ministar Kroseto (Gvido, ministar odbrane), ministar Tajani (Antonio, ministar spoljnih poslova) i verujem da je izvršni direktor Leonarda, Roberto Čingolani, postali smo predmet tužbe MKS-a zbog saučesništva u genocidu“, rekla je ona tokom televizijskog programa koji će biti emitovan oko ponoći po lokalnom vremenu, a čije su delove objavili mediji.

„Ne mislim da postoji neki drugi slučaj ove vrste tužbe u svetu ili u istoriji“, dodala je italijanska premijerka.

Leonardo je italijanska grupa za aeronautiku i odbranu.

Tužbu, datiranu 1. oktobra, sastavila je grupa koja sebe naziva „Pravnici i advokati za Palestinu“, a potpisalo ju je oko pedeset ljudi, uključujući profesore prava, advokate i nekoliko javnih ličnosti.

„Svojom podrškom izraelskoj vladi, posebno kroz snabdevanje smrtonosnim oružjem, italijanska vlada je postala saučesnik u tekućem genocidu i teškim ratnim i zločinima protiv čovečnosti počinjenim nad palestinskim stanovništvom“, naveli su autori tužbe.

Oni traže od MKS-a da razmotri pokretanje formalne istrage po njihovoj tužbi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com