Đorđe Miketić: Ćacilend je manifestacija zle svesti i savesti

Đorđe Miketić iz inicijative „Beograd ostaje“ izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „u paničnom strahu“ još od masovnog protesta građana 15. marta u Beogradu i da zbog toga ne veruje da će „Ćacilend“ biti rasformiran, mada je danas uklonjen deo šatora s kolovoza ispred Doma Narodne skupštine, ali su u parku prekoputa ostali šatori kraj zgrade Predsedništva Srbije, a neki su im i pridodati.

Miketić je agenciji Beta kazao da je šatorska naseobina „Ćacilend“ u centru Beograda „poslednja linija odbrane uplašenog suverena“.

„Sumanuto je da verujemo u bilo šta što izgovori ovakav predsednik, pa i to da će kriminalni kamp biti rasformiran. Ćacilend je jednostavno živi štit njegovih razbojnika, i kao u Srednjem veku, poslednja linija odbrane uplašenog suverena. Ne zaboravimo da je on nastao u paničnom strahu od 15. marta kada je pola miliona ljudi došlo na protest u Beogradu uprkos zastrašivanju, drumskim barikadama, ugašenim železničkim i autobuskim saobraćajem“, istakao je Miketić.

Po njegovim rečima, „Ćacilend“ je fizička manifestacija „zatrovanog stanja svesti jedne radikalne neljudskosti“.

„Vučić, kao i svaki spin-diktator, vlada slikama, stoga, ako bi postojala slika pola miliona ljudi koji okružuju njegovu kancelariju – ona bi razorila svaku propagandu i prezentaciju moći kojom nas zasipa. Ali Ćacilend nije samo ošančani zverinjak zarad terenske odbrane kartela koji je zaposeo našu državu, već je i fizička manifestacija zatrovanog stanja svesti, jedne radikalne neljudskosti čijoj dijagnozi svedočimo, i koju nažalost živimo, decenijama“, naveo je Miketić.

Ogulin, Karlobag, Karlovac, Virovitica, dodao je, takođe je bio „Ćacilend“ – „vizija jedne razbojničke teritorije koja se od tada, porazom za porazom, skupljala i grčila, sve dok se konačno nije svela na jedan jedini prestonički kvart u kome se nalazi srce tame“.

„A to srce sada preskače od straha“, ocenio je Miketić.

Po njegovim rečima, mnogi Beograđani su se tek sada po prvi put suočili s nezamislivom količinom mržnje, nepravde i bezakonja na svojoj koži.

„Naoružani banditi, kamenice na mirne građane, zvučni top, premlaćivanje i otmica građana, pucnjava, podsmevanje i zvučna tortura ka ožalošćenoj majci u protestu, policijska zaštita ubica s poternice… Teško je sve to zamisliti dok se ne iskusi. Svi oni koji su se takve antipolitike oslobodili sada uređuju svoja društva i grabe ka jednom ipak uređenijem svetu“, kazao je Miketić.

On smatra da se Ćacilend ne može jednostavno ukloniti, već se mora izlečiti.

„Stoga, u neku ruku, taj gnojavi apsces razbojništva možda i treba tu da stoji, da nas svakodnevno opominje da mi te ideje nikada nismo prevazišli. Tu anticivilizacijsku politiku pokoravanja i otimačine mi nikada nismo zaista opovrgli. I to je naš zadatak. Ćacilend se ne može jednostavno ukloniti, on se mora izlečiti. Iako je sada sveden na par ulica i par hiljada nitkova, on se nalazi u mnogim zatrovanim glavama, pogotovo onim istitucionalnim, te to zahteva jasan plan terapije i postepeno ozdravljenje“, naglasio je on.

Komentarišući to što će Ćacilend narednih dana biti pretvoren u „novogodišnje seoce“, Miketić je kazao da će „maskirani krimosi obući Deda Mrazove kostime“.

Rekao je da „to što će sada vatromet ispaljivati u zrak umesto u građane, to je samo privremeno. Prvom sledećom prilikom, tokom prvog sledećeg protesta, makar to bila i povorka roditelja hendikepirane dece koji traže zakon, Ćaciled će zvoniti ne od irvasa, već od naoružanih kriminalaca i paradržavnih razbojnika“.

„Juče je za nekoliko sati više od pola miliona građana potpisalo studentski zahtev za hitnim izborima, a tu divnu manifestaciju slobode i radosti Vučić je odmah pokušao da poklopi nekakvim ‘oproštajnim’ skupom pred otužnim i utamničenim ljudima. Niko nema sumnju da će se promena uskoro desiti i da sa Ćacilend dijagnozom i politikom konačno završimo“, rekao je Miketić.

Po njegovim rečima, promena će zahtevati mnogo upornosti i „ne sme da spadne na šačicu posvećenih ljudi, jer će se onda sve lako raspršiti kao što nam se desilo 12. marta“.

„Zato ozdravljenje i ozakonjenje društva mora biti zajednički cilj svih nas. Optimista sam jer mi deluje da studentski pokret koji predvodi ovu pobunu, to razume, ali moraćemo svi da zapnemo, svi mi koji želimo da ovo društvo preživi“, kazao je Miketić.

(Beta)

