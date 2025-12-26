Đorđević (ZLF): Dogovor proevropskih aktera važan pred dolazak misije Evropskog parlamenta

Kopredsednica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević je kazala da je glavni cilj dogovora te sa drugim proevropskim strankama u Srbiji koordinisan nastup povodom predstojeće misije Evropskog parlamenta u Srbiji, koja bi trebalo da bude u januaru.

Dodala je da je taj dogovor posebno važan u vreme širenja Evropske unije ka Zapadnom Balkanu i ocenila da „Srbija nazaduje“, a da vlast za to krivi proevropsku opoziciju.

„Njima se ne dopada i ljuti su što nisu jedini sagovornici sa Evropom. Mi smo tražili da se čuje i civilno društvo uz građane“, kazala je Đorđević za agenciju Beta.

Narodni pokret Srbija (NPS), Pokret slobodnih građana (PSG), stranka Srbija centar (SRCE), Stranka slobode i pravde (SSP) i ZLF juče su u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji postigli dogovor o koordinaciji delovanja proevropskih aktera prema Evropskoj uniji (EU).

Naveli su da je ta inicijativa otvorena za sve proevropske stranke, organizacije i pokrete u Srbiji.

Dogovor su postigli „imajući u vidu već ostvarene rezultate koordinacije proevropskih aktera u odnosima sa EU, njihovu rastuću prisutnost i vidiljivost u institucijama EU, kao i već ostvarene značajne rezultate u plasiranju istinitih informacija o događanjima u Srbiji na nivo EU“.

Đorđević je povodom neučestvovanja Demokratske stranke u tom dogovoru ocenila da je moguće da su se oni povukli zbog svog stava da ne učestvuju u radu Skupštine Srbije.

(Beta)

