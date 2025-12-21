Đorđević (ZLF): Državni univerzitet u Novom Pazaru se mora očuvati i razvijati

Kopredsednica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević pozvala je danas sve građane, partije i organizacije u Srbiji da podrže studente u nastojanju da očuvaju Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP).

Ona je za agenciju Beta na protestu „Ili oni, ili mi“ u tom gradu izjavila da je za višegodišnje probleme na toj obrazovnoj ustanovi većina građana saznala tek posle blokade univerziteta i izjave jednog od studenata da se „po prvi put oseća kao punopravan građanin Srbije“.

„Mi, na žalost nas u Beogradu i ostalim delovima zemlje sada, tek sada saznajemo da su problemi ovde dugotrajniji i od prvih studentskih protesta i blokada“, rekla je Đorđević.

Ona je naglasila da pruža punu podršku novopazarskim studentima i profesorima, „iako ima teškoću“ da razume zahtev za uvođenjem privremene uprave na DUNP.

„Ne mogu da sudim, niti kao neko sa strane da nudim rešenje. Pretpostavljam da su studenti i kolege iz Novog Pazara dovedeni u situaciju da nemaju drugog izbora, osim da biraju između dva zla“, ocenila je Đorđević.

Kopredsednica ZLF je izrazila sumnju da sadašnja vlast, sa ovakvim ministrom prosvete, razume potrebe građana u ovom delu Srbije.

Ona je pojasnila da je, osim da lično pruži podršku studentima DUNP-a, u Novi Pazar došla kako bi se bolje upoznala sa situacijom i sa svima razgovarala o tome koliko je univerzitet važan za ovaj kraj.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com