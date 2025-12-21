Đorđević (ZLF): Državni univerzitet u Novom Pazaru se mora očuvati i razvijati

Ona je za agenciju Beta na protestu „Ili oni, ili mi“ u tom gradu izjavila da je za višegodišnje probleme na toj obrazovnoj ustanovi većina građana saznala tek posle blokade univerziteta i izjave jednog od studenata da se „po prvi put oseća kao punopravan građanin Srbije“.
„Mi, na žalost nas u Beogradu i ostalim delovima zemlje sada, tek sada saznajemo da su problemi ovde dugotrajniji i od prvih studentskih protesta i blokada“, rekla je Đorđević.
Ona je naglasila da pruža punu podršku novopazarskim studentima i profesorima, „iako ima teškoću“ da razume zahtev za uvođenjem privremene uprave na DUNP.
„Ne mogu da sudim, niti kao neko sa strane da nudim rešenje. Pretpostavljam da su studenti i kolege iz Novog Pazara dovedeni u situaciju da nemaju drugog izbora, osim da biraju između dva zla“, ocenila je Đorđević.
Kopredsednica ZLF je izrazila sumnju da sadašnja vlast, sa ovakvim ministrom prosvete, razume potrebe građana u ovom delu Srbije.
Ona je pojasnila da je, osim da lično pruži podršku studentima DUNP-a, u Novi Pazar došla kako bi se bolje upoznala sa situacijom i sa svima razgovarala o tome koliko je univerzitet važan za ovaj kraj.
(Beta)
