Đorđević (ZLF): Mogu da zamislim rušenje Generalštaba već sledeće nedelje

Poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) u Skupštini Srbije Biljana Đorđević rekla je da će usvojeni poseban zakon (Lex Specialis) o kompleksu zgrada Generalštaba u centru Beograda sutra stupiti na snagu i da može da zamisli da vlast već sledeće nedelje počne da ruši te objekte.

„Svakako da će građani doći i pokušati to da spreče, ne mogu da zamislim drugačije. Njima se toliko žuri da to sruše, da svi krivični postupci ne mogu da imaju nikakvog ishoda“, rekla je ona za N1.

Dodala je da vlast u Srbiju „rasprodaje centar Beograda prekoputa Vlade, značajni politički, arhitektonski i kulturni deo grada“ gde su zgrade Generalštaba i nekadašnjeg Ministarstva odbrane.

Đorđević smatra da će „svakako raditi bageri“.

„Radili su i u Hercegovačkoj (2016. godine), to je njihov modus operandi, to smo videli“, rekla je ona.

(Beta)

