Đorđević (ZLF) o reakciji policije u Beogradu: Samo čine ljude još bešnjim

Kopredsednica stranke Zeleno-levi front (ZLF) Biljana Đorđević ocenila je večerašnju akciju policije ispred Rektorata Univerziteta u Beogradu kao "nadrealnu", navodeći da takvim potezima vlast samo čini ljude "bešnjim i bešnjim".

„Ovo je sve vreme jedna njihova sumanuta ideja, posle svega što smo prošli za godinu i po dana, da nasiljem rešavaju stvari. Samo činite ljude bešnjim i bešnjim“, rekla je Đorđević za televiziju N1.

Po njenoj oceni, večerašnja akcija policije je bila „pokazivanje sile, zastrašivanje i ponižavanje“.

„Mogu da razumem da su to pokušali pre godinu dana, ali nakon svega što smo videli od tada, ljudi se neće povući. Ako se povučemo, pristajemo da nas tretiraju kao životinje“, kazala je ona.

Đorđević koja je i profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ocenila je da jutrošnji ulazak pripadnika Uprave kriminalističke policije u zgradu Rektorata, u sklopu istrage smrti studentkinje susednog Filozofskog fakulteta 26. marta, nije iznanađenje, jer je policija „upadala i u rektorate u Novom Sadu i Novom Pazaru i tukla studente“.

„Mi smo u svemu ovome jako dugo. Očekivala sam ovakav napad na Univerzitet, videli smo da se sprema, videli smo i sednicu Odbora SKupštine Srbije za obrazovanje, ali i dalje je to odvratno i ogavno. Ovde je reč o obračunom sa univerzitetom i akademskom zajednicom“, ocenila je kopredsednica ZLF.

(Beta)

