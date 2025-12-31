Đorđević (ZLF): Očekivano da SNS na izborima oformi listu studenata koji žele da uče

Kopredsednica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević izjavila je da bi bilo očekivano da Srpska napredna stranka (SNS) na predstojećim izborima oformi listu „Studenti koji žele da uče“.

„Svima je sada jasno da SNS beži od izbora, ali da Vučić mora povremeno da kaže da će izbora biti da bi ublažio tu blamažu pred svojim biračima što ne sme da ih raspiše“, kazala je Đorđević za današnji „Blic“.

Navela je da je važno da se iskoristi trenutak u kojem postoji prostor za proširenje Evropske unije (EU) i da bi Srbija kao i Crna Gora mogla da zatvara poglavlja i približi se članstvu u EU kada bi smenila vlast.

„Suština je da nas u evropskim institucijama ne predstavlja isključivo SNS zbog koje Srbija nazaduje jer režim, između ostalog, unutar zemlje vrši represiju nad građanima i provodi antievropsku propagandu“, rekla je Đorđević.Ostale fo

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com