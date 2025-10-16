Đorđević (ZLF): Partije Evropskog parlamenta češće reaguju na stanje u Srbiji

Kopredsednica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević danas je izjavila da je primetno da partije Evropskog parlamenta „brže i češće“ reaguju na stanje u Srbiji.

„Definitivno je primetno da sada mnogo češće i brže reaguju predstavnici Socijal-demokrata, Zelenih i Liberala, a ima i sve glasnijih istupa Evropske narodne partije. …To stvara situaciju u kojoj je nemoguce izbeći reakciju čak i od Ursule fon der Lajen (predsednice Evropske komisije)“, rekla je Đorđević u Beogradu na panelu „Zarobljena država: Kako se Srbija može vratiti na Evropski put“.

Ona je dodala da promena u izjavama Fon der Lajen „jeste vrsta poruke“.

„Ja ne mogu da ocekujem od Ursule fon der Lajen da govori stvari koje ja želim da čujem ali činjenica da govori neke druge stvari koje ranije nije jeste neka vrsta poruke“, ocenila je Đorđević.

Đorđević je povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića u kontestu uvođenja sankcija NIS-u „dajte Evropi sve makar nas baš ponizili“ ocenila da je to „potez očajnika koji trazi pomoć“.

(Beta)

