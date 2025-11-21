Đorđević (ZLF): Poslanicama u Skupštini je važan raspored rada kao podrška u čuvanju dece

Kopredsednica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević izjavila je danas da je poslanicama u srpskom parlamentu važno pitanje rasporeda rada koji bi bio neka vrsta podrške za čuvanje dece.

„Važno je pitanje rasporeda naših sednica, kao neko ko ima iskustvo u dva mandata, prethodni mandat je bio katastrofalan sa stanovišta pozicije žena, jer najčešće žene su u ovom društvu te koje i dalje brinu o deci“, izjavila je Đorđević na predstavljanju izveštaja Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji za unapređenje rodne ravnopravnosti u Parlamentu.

Navela je da sada skupštinske sednice uglavnom traju do 18 časova, ali da i dalje ne postoji raspored do kada će te sednice trajati.

„Trenutno ovde glasovi nas koji smo opozicija ne znače ništa, ali to će se nadam se jednoga dana promeniti, mislim da bi pravljenje rasporeda bilo izuzetno važno, pa i da se radi duže od šest, ali da onda to možete da planirate i da je neka vrsta podrške za čuvanje dece“, rekla je ona.

(Beta)

