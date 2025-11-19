Đorđević (ZLF): Saradnja sa PSG ima za cilj smenu režim i promenu društvenih obrazaca

Kopredsednica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević izjavila je danas da memorandum o saradnji sa Pokretom slobodnih građana (PSG), koji su potpisali prošlog četvrtka, ima za cilj smenu režima i promenu društvenih i kulturnih obrazaca.

„Ovo je dokument koji ima dva cilja, jedan je svakako da doprinese smeni kriminalnog autoritarnog režima, drugi cilj je dugoročniji, on je promena društvenih i kulturnih obrazaca koji su doprineli da mi dođemo u ovu situaciju da nam jedna partija preuzme državu i da se identifikuje sa njom“, kazala je Đorđević za Radio-televiziju Vojvodine.

Dodala je da će ZLF i PSG ostati dve različite stranke i pozvala na koordinisanje antirežimskog fronta u okviru nekih drugih sporazuma.

„Mi ostajemo dve različite stranke, mi smo punopravni članovi dve evropske porodice, mi – evropski zeleni, PSG – evropskih liberala, u tom smislu mi imamo neke svoje razlike kojih se ne odričemo“, navela je Đorđević.

Predsednik PSG-a Pavle Grbović je ocenio da je potpisivanje memoranduma došlo u trenutku kada se „društvo nalazi pred raskrsnicom puta demokratizacije i autokratije“.

„Naša država je takođe na raskršću, da li će ubrzati svoj evropski put i sebe trajno svrstati u onaj politički ambijent za koji mi smatramo da je nama prirodan a to je evropski politički ambijent“, naveo je on.

Ocenio je da je odgovornost na svim društvenim akterima da govore javno o potrebi jasno definisanja stava o putu Srbije ka Evropskoj uniji koji, kako je naveo, jednom mora da se okonča članstvom u toj organizaciji.

„Punopravno članstvo podrazumeva da prestanemo da se gađamo terminima o evropskom putu. Taj put se završava članstvom, i to je najbolji format za našu zemlju. Dobrosusedski odnosi znače prekid politike koja se vodi 30 godina“, kazao je Grbović.

(Beta)

