Đorđević (ZLF): Saradnja sa PSG ima za cilj smenu režim i promenu društvenih obrazaca

„Ovo je dokument koji ima dva cilja, jedan je svakako da doprinese smeni kriminalnog autoritarnog režima, drugi cilj je dugoročniji, on je promena društvenih i kulturnih obrazaca koji su doprineli da mi dođemo u ovu situaciju da nam jedna partija preuzme državu i da se identifikuje sa njom“, kazala je Đorđević za Radio-televiziju Vojvodine.
Dodala je da će ZLF i PSG ostati dve različite stranke i pozvala na koordinisanje antirežimskog fronta u okviru nekih drugih sporazuma.
„Mi ostajemo dve različite stranke, mi smo punopravni članovi dve evropske porodice, mi – evropski zeleni, PSG – evropskih liberala, u tom smislu mi imamo neke svoje razlike kojih se ne odričemo“, navela je Đorđević.
Predsednik PSG-a Pavle Grbović je ocenio da je potpisivanje memoranduma došlo u trenutku kada se „društvo nalazi pred raskrsnicom puta demokratizacije i autokratije“.
„Naša država je takođe na raskršću, da li će ubrzati svoj evropski put i sebe trajno svrstati u onaj politički ambijent za koji mi smatramo da je nama prirodan a to je evropski politički ambijent“, naveo je on.
Ocenio je da je odgovornost na svim društvenim akterima da govore javno o potrebi jasno definisanja stava o putu Srbije ka Evropskoj uniji koji, kako je naveo, jednom mora da se okonča članstvom u toj organizaciji.
„Punopravno članstvo podrazumeva da prestanemo da se gađamo terminima o evropskom putu. Taj put se završava članstvom, i to je najbolji format za našu zemlju. Dobrosusedski odnosi znače prekid politike koja se vodi 30 godina“, kazao je Grbović.
(Beta)
