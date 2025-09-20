Đorđević (ZLF): Stalno pozivamo na koordinaciju antirežimskog fronta, studentski pokret to ignoriše

Poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević izjavila je da ta stranka stalno poziva na koordinaciju antirežimskog fronta čiji minimalni cilj treba da bude dogovor o najboljem rešenju za nastup na izborima, dogovor o kontroli izbora, pakt o nenapadanju unutar tog fronta, i drugo.

„Studentski pokret je ove pozive na koordinaciju ignorisao i odbijao dvosmernu komunikaciju, ali čak nije jasno komunicirao ni sopstvene zahteve i očekivanja od ostalih aktera u antirežimskom frontu“, rekla je Đorđević, u intervjuu za list Nova.

„To čine ljudi za koje ne znamo u čije ime govore, ali daju sebi za pravo da tumače istinsku volju studenata i to često čine na ružan i ucenjivački način“, rekla je ona.

„Zbog toga nije bilo mnogo smisla sada donositi konačnu odluku o tome na koji način ćemo učestvovati na izborima koji nisu raspisani i u nedostatku antirežimske koordinacije. No to ne znači da se ne možemo spremati za izbore i to i radimo, naša izborna operativa je u pogonu“, naglasila je Đorđević.

(Beta)

