Đorđević (ZLF) tražila povlačenje predloga zakona koji vodi rušenju zgrada Generalštaba u Beogradu

Poslanica opozicionog Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević je danas na zasedanju skupštine Srbije tražila da se povuče Predlog zakona o posebnim postupcima (Lex Specialis) radi realizacije „projekta revitalizacije i razvoja lokacije“ kompleksa zgrada Generalštaba, oštećenih tokom NATO bombrardovanja 1999. godine.

Ona je u raspravi o tom predlogu zakona predložila donošenje amandmana koji bi glasio: „Briše se“.

Grupa od 110 poslanika vladajuće Srpske napredne stranke je predložila donošenje tog zakona kojim je predviđeno da se sruše zgrade Generalštaba između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, gde Džered Kušner, zet predsednika SAD Donalda Trampa, namerava izgradi hotel sa „memorijalom“ koji bi označavao da je zgrade Generalštaba NATO bombardovao 1999. godine.

Đorđević je ocenila da vladajuću koaliciju namerava da spomenik kulture – kakav status imaju te zgrade, zameni „spomenicima kapitala“ i da je ideologija vladajuće koalicije samo bogaćenje i ostanak na vlasti.

Pitala je kako će Vlada Srbije da iz zaštićene prostorne kulturno-istorijske celine u kojoj se, pored zgrada Generalštaba nalaze i zgrade iz doba Kraljevine „Kamena palata“ i Sedmog puka, da izvuče samo parcele na kojima su zgarade Generalstaba, kojima vlast pokušava ukine status kulturnog dobra.

„Umesto da se omogući javni razgovor o tome šta ove zgrade znače, nama se prodaje priča da to nije vredno, da je jedina šansa za njihovu obnovu rušenje i izgradnja Trampovog hotela na tom mestu“, rekla je Đorđević.

Dodala je da je od vlasti kojoj su „usta puna suvereniteta zemlje“, očekivala da zgrade obnove, ali da su umesto toga planirani „brisanje sećanja i izgradnja Trampovog hotela“.

Đorđević je rekla da je Vlada u novembru prošle godine donela neustavnu odluku na osnovu falsfikovanih dokumenata kojima je pokušala da tim zgradama ukine status kulturnog dobra.

„Pokušali ste da nam prodate priču da zgrade nemaju vrednost i da ne mogu da se obnove, iako stručnjaci tvrde da može da im se vrati stari izgled, a uz to tvrdite i da je (njihov autor) arhitekta Nikola Dobrović bio podoban tadašnjoj vlasti“, rekla je Đorđević.

Dodala je da se protiv direktora republičkog i gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture vode sudski postupci zbog falsifikovanja dokumenata kojima je pokušano skidanje zaštite za ta kulturna dobra.

Šef poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Milenko Jovanov je odgovorio Biljani Đorđević rekavši da je shvatio koliko je opoziciji stalo do obeležja za agresiju kada na poziv potpredsednice Skupštine Marine Raguš nije smela da izgovori reč „NATO agresor“.

(Beta)

