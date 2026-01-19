Đukić: Vučić uvlači Srbiju u globalne sukobe, optužuje SAD i Izrael za dešavanja u Iranu

Bivši ambasador Srećko Đukić ocenio je da predsednik države Aleksandar Vučlić uvlači Srbiju u globalne sukobe izjavom da je u Iranu na delu aktivnost CIA i Mosada, što Vašington i Tel Aviv mogu da dožive kao političku poruku.

„Te izjave mogu naneti spoljnopolitičku štetu Srbiji. Ona nije akter bliskoistočnih sukoba, niti ima interes da se svrstava u tumačenja koja optužuju dve najuticajnije zapadne obaveštajne službe“, rekao je Đukić u intervjuu za današnji list Nova.

Kako je dodao, „takve javne tvrdnje, objektivno mogu mogu biti shvaćene kao neprijateljski narativ prema SAD i Izraelu, time se Srbija uvlači u globalne sukobe i obaveštajne ratove koji je višestruko prevazilaze“.

„Poređenje sa 1953. godinom i obaranjem (premijera Muhameda) Mosadika u Iranu je klasičan propagandni okvir antiameričkog i antizapadnog diskusa, što se u Vašingtonu i Tel Avivu može doživeti kao politička poruka“, ukazao je Đukić.

On je upozorio da se „takvim izjavama dodatno komplikuje pozicija Srbije i unosi konfuzija u spoljnu politiku“.

(Beta)

