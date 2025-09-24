Đurič: Punopravno članstvo u EU strateška obaveza Srbije i najviši prioritet njene spoljne politike

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić je danas u Njujorku rekao da je punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji „strateška obaveza i najviši prioritet spoljne politike Srbije“ i da je to „dugoročna vizija koja određuje usmerenje“ države i društva.

Đurićevo Ministarstvo je prenelo da je on to rekao na sastanku ministara inostranih poslova zemalja Zapadnog Balkana i grupe „Prijatelji Zapadnog Balkana“.

Govoreći o procesu pristupanja EU, Đurić je naveo da su „Srbiji potrebni jasni i merljivi kriterijumi i valorizacija postignutih rezultata“.

Kazao je da je „Srbija spremna da ubrza reforme“ i da bi otvaranje novih pregovaračkih klastera, posebno Klastera 3, „pružilo dodatnu motivaciju i energiju za napredak na našem putu ka punopravnom članstvu“.

Srbija je, kako je izjavio Đurić, postavila sebi jasan i ambiciozan cilj da do kraja 2026. godine završi sve neophodne reforme i u potpunosti uskladi svoje propise s evropskim, što bi građanima Srbije „omogućilo viši životni standard, stabilnost, prosperitet i bolji kvalitet života“.

Đurić je rekao da Srbija „visoko ceni posvećenost Evropske unije očuvanju evropske perspektive Zapadnog Balkana“ i da evropski put „predstavlja garanciju saradnje u rešavanju zajedničkih izazova i doprinosi prosperitetu i stabilnosti regiona“.

Ukazao je na to da inicijative poput Ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan i Plana rasta „već pokazuju vrednost partnerstva i solidarnosti“.

(Beta)

