Đurić sa kongresmenom Kitom Selfom o bilateralnoj saradnji

Đurić je izrazio zadovoljstvo što je u prethodnom periodu održavana „dobra dinamika razgovora sa predstavnicima američkog Kongresa, ocenivši da je to veoma bitan deo političkog dijaloga sa ovim važnim zakonodavnim telom SAD“, navodi se u saopštenju.
Kada je reč o Kosovu i Metohiji, govorio je o „izuzetno teškom položaju Srba i sve učestalijim jednostranim akcijama Prištine, i podvukao neophodnost da se osiguraju osnovna prava i bezbednost srpskom narodu“.
U delu razgovora koji se odnosio na regionalne teme, ministar je naglasio da će Srbija nastaviti da bude faktor stabilnosti u regionu i da se zalaže za dijalog i rešavanje svih otvorenih pitanja dijalogom i mirnim putem.
Sagovornici su se osvrnuli i na aktuelnu geopolitičku situaciju i poziciju Srbije u tom kontekstu, dodaje se u saopštenju.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com