Đurić sa kongresmenom Kitom Selfom o bilateralnoj saradnji

Šef srpske diplomatije Marko Đurić započeo je trodnevnu posetu SAD sastankom sa članom Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma Kongresa Kitom Selfom (Keith), sa kojim je razgovarao o pitanjima važnim za saradnju dve zemlje, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova.

Đurić je izrazio zadovoljstvo što je u prethodnom periodu održavana „dobra dinamika razgovora sa predstavnicima američkog Kongresa, ocenivši da je to veoma bitan deo političkog dijaloga sa ovim važnim zakonodavnim telom SAD“, navodi se u saopštenju.

Kada je reč o Kosovu i Metohiji, govorio je o „izuzetno teškom položaju Srba i sve učestalijim jednostranim akcijama Prištine, i podvukao neophodnost da se osiguraju osnovna prava i bezbednost srpskom narodu“.

U delu razgovora koji se odnosio na regionalne teme, ministar je naglasio da će Srbija nastaviti da bude faktor stabilnosti u regionu i da se zalaže za dijalog i rešavanje svih otvorenih pitanja dijalogom i mirnim putem.

Sagovornici su se osvrnuli i na aktuelnu geopolitičku situaciju i poziciju Srbije u tom kontekstu, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com