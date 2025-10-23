Đurić: Srbija nastavlja dijalog sa SAD i drugim partnerima

Šef srpske diplomatije Marko Đurić izjavio je sinoć u Njujorku da postoji dosta sluha za Srbiju u novoj američkoj administraciji i da je dobro što se stalni razgovori i kontakti na visokom nivou održavaju čak i kada postoje teške poruke koje treba otvoreno razmotriti, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Đurić je istakao da je posetu Njujorku iskoristio i za razgovor sa stalnim predstavnikom SAD pri UN Majklom Volcom (Michael Waltz), jednim od uticajnijih činilaca u američkoj spoljnoj politici i relevantnim sagovornikom za Srbiju o situaciji na Kosovu i Metohiji, položaju Srba, kao i tretmanu srpskih svetinja, navodi se u saopštenju.

Osim energetske situacije, za koju je Đurić ukazao na potrebu većeg razumevanja za poziciju Srbije, na sastanku je bilo reči i o važnosti političke bliskosti dve zemlje.

Istakao je da predsednik SAD Donald Tramp (Trump) uživa bez presedana visoku podršku u Srbiji, kao „jedan od najpopularnijih svetskih lidera među Srbima“. „To nas čini politički bliskim i nalaže blisku saradnju, posebno u ovako osetljivim političkim pitanjima“, dodao je Đurić.

On je ocenio da u novoj američkoj administraciji postoji više simpatija i sluha za Srbiju, naglasivši da otvoreni dijalog, čak i kada postoje teške teme, predstavlja dobar osnov za unapređenje odnosa.

Đurić je istakao pripremu strateškog dijaloga između Srbije i SAD, koji će se uskoro realizovati, ocenjujući ga kao značajan iskorak u kvalitetu bilateralnih odnosa.

Kako je naveo, na sastanku je bilo reči i o saradnji u multilateralnoj sferi, što ranije nije bio predmet intenzivnih razgovora.

Đurić je ukazao na mogućnost međusobne podrške na međunarodnoj sceni, kao i na važnost ekonomske saradnje, i podvukao interes Srbije za veće američke investicije i priliv kapitala koji je, kako je podsetio, preporodio ekonomije nekih istočnoevropskih zemalja.

„Želimo da taj kapital vidimo u funkciji razvoja Srbije, kao što želimo da ovo tržište bude otvorenije i dostupnije za srpske kompanije“, poručio je Đurić.

Osvrnuvši se na bilateralne susrete sa predstavnicima drugih velikih sila, Đurić je ocenio kao veoma značajan i razgovor sa predsedavajućim Savetu bezbednosti i stalnim predstavnikom Rusije pri UN Vasilijem Nebenzjom, koji je ponovio čvrstu podršku Rusije teritorijalnom integritetu Srbije i izrazio razumevanje za položaj Srba na Kosovu i Metohiji.

Tokom tog razgovora bilo je reči i o inicijativama vezanim za obeležavanje žrtava ratova devedesetih, pri čemu je Đurić ukazao na tendenciju nepravednog i jednostranog tretmana srpskih žrtava.

Đurić je zaključio da je značajno što je delegacija Srbije imala neposredne razgovore sa predstavnicima dve velike sile. Dodao je i da je podrška Kine za Srbiju od izuzetne važnosti, kao i da ohrabruje podrška Francuske izveštaju i radu UNMIK-a, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

