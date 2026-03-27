Đuro Macut: Zakon o evidencijama ključan za gluve i nagluve

Foto: Beta/Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Srbije/Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i drustveni dijalog

Predsednik Vlade Đuro Macut sastao se danas sa predstavnicima Saveza gluvih i nagluvih Srbije i udruženja gluvih i nagluvih, sa kojima je razgovarao o unapređenju njihovog položaja i poboljšanju kvaliteta života.

Macut je ukazao na izuzetnu važnost donošenja zakona o evidencijama osoba sa invaliditetom jer će to, kako je naveo, biti osnova za efikasnije ostvarivanje prava gluvih i nagluvih građana, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Istakao je da je nedostatak evidencije osnovna prepreka u pogledu pružanja još kvalitetnije podrške gluvim i nagluvim osobama.

Dodao je da država izdvaja značajna novčana sredstva za podršku gluvim i nagluvim sugrađanima i da postoji veliki broj mera u cilju podrške njihovom svakodnevnom životu.

Sastanku je, između ostalih, prisustvovala i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski koja je istakla da je predlog teksta zakona o evidencijama osoba sa invaliditetom spreman i da ministarstvo radi na tome da se ovaj zakon što pre usvoji, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com