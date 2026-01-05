Dnevni broj prazničnih putovanja u Kini porastao skoro 20 odsto

U Kini je zabeleženo u proseku 198 miliona međuregionalnih putovanja dnevno, tokom trodnevne novogodišnje proslave koja se završila u subotu, što predstavlja povećanje od 19,62 odsto u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci objavljeni danas.

Kako prenosi Kineska medijska grupa (CMG), ukupan broj putovanja tokom praznika dostigao je 595 miliona, što pokazuje snažnu potražnju za putovanjima, navodi Ministarstvo saobraćaja.

Putovanja vozilima i dalje su bila glavni način prevoza, sa protokom putnika od 539 miliona putovanja tokom praznika. Dnevni saobraćaj putnika porastao je za 15,7 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Železnički prevoz zabeležio je najbrži rast među glavnim vrstama prevoza, sa prosečnim dnevnim povećanjem od 52,66 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Istovremeno, zabeleženo je više od 6,61 miliona prekograničnih putovanja tokom trodnevnog novogodišnjeg perioda.

Prosečan dnevni broj prekograničnih putovanja porastao je za 28,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine, saopštila je Nacionalna uprava za imigracije.

