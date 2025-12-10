Dobitnica Nobelove nagrade za mir neće danas prisustvovati ceremoniji uručenja

Šef norveškog Nobelovog instituta rekao je da ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado neće prisustvovati današnjoj ceremoniji dodele nagrade u Oslu.

Direktor tog instituta Kristijan Berg Harpviken rekao je za javnu televiziju NRK da će u ime venecuelanske opozicione liderke njena ćerka primiti nagradu.

Juče je otkazana konferencija za novinare kojoj je Mačado trebalo da prisustvuje. Ona se poslednji put pojavila u javnosti pre 11 meseci.

Nobelov institut je 10. oktobra objavio da je 58-godišnja opozicionarka dobitnica ovogodišnje nagrade za mir zbog borbe za ostvarenje demokratske tranzicije u Venecueli, a tada je ona opisana kao „žena koja drži upaljen plamen demokratije usred rastućeg mraka“.

Mačado je pod decenijskom zabranom putovanja koju je uvela vlada predsednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicloas) i krije se više od godinu dana.

Mačado je pobedila na izborima unutar opozicije i nameravala je da se suprotstavi Maduru na prošlogodišnjim predsedničkim izborima ali vlada joj je zabranila učešće. Umesto nje u ime opozicije učestvovao je diplomata u penziji Edmundo Gonzalez.

Ceremonija dodele nagrade za mir biće održana danas u 13.00 u gradskoj kući Osla u prisustvu kralja Haralda, kraljice Sonje i najmanje četiri latinoamerička šefa država, uključujući argentinskog Havijera Mileija (Javier) i ekvadorskog Danijela Nobou (Daniel Noboa).

Danas će u Stokholmu biti ceremonija uručenja Nobelovih nagrada u ostalim kategorijama – za medicinu, hemiju, fiziku, književnost i ekonomiju.

