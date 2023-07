Dobrotvorna izložba u Novom Sadu: Šta povezuje pšenicu i psa kao omiljenog kućnog ljubimca

Muzej Vojvodine i Društvo za zaštitu životinja „SPANS“ prirediće sutra izložbu „Pšenica – od njive do trpeze“, tokom koje će biti pripremana hrana za pse na antički način i prikupljen novac za rad tog udruženja koje se bavi udomljavanjem kućnih ljubimaca.

Kustosi arheolozi Muzeja Vojvodine otkrili su da prvi pisani pomen o ishrani pasa potiče još od antičkih vremena, a da je jedan od najčešće korišćenih sastojaka u njoj bila pšenica, saopštili su organizatori.

Naveli su u saopštenju i da su se potrudili da isprobaju jedan od recepata i da ga ponude kućnim ljubimcima koji će na izložbi moći da degustiraju kolačiće za pse napravljene po antičkom receptu, a posetioci da dobiju recept i ostave prilog.

Izložba će biti organizovana u petak, 7. jula, od 10.00 do 12.00 u Dunavskom parku kod saletle, od 19.00 do 20.00 u Parku prisajedinjenja i od 20.00 do 22.00 na uglu Dunavske ulice i ulice Žarka Vasiljevića”, piše u saopštenju.

(Beta)

