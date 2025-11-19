Dodeljena nagrada za inovacije Baterflaj 2025

Regionalna nagrada za inovacije „Baterflaj“ (Butterfly) koju dodeljuje Savet za regionalnu saradnju, dodeljena je danas u šest kategorija.

Dodelu nagrada otvorio je generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Amer Kapetanović, koji je izjavio da inovacije nisu samo ideje već i „hrabrost da se one sprovedu“.

„Istorija nas uči nešto važno da velike inovacije nikada ne idu same. Gutenbergova biblija trebala je jeftin papir da postala revolucionarna. Inovacija je kolektivni put“, rekao je Kapetanović.

On je dodao da je ova nagrada prvi put dodeljena pre četiri godine i da je od početka dodeljivanja bilo oko 600 učesnika.

Ines Anjum, dobitnica nagrade u kategoriji omladinskih inovacija rekla je za Betu da ova nagrada za nju predstavlja priznanje njenog „truda i rada“.

„Došla sam na ideju za projekat kada sam primetila da je zagađenje vazduha veoma visoko. Shvatila sam da se taj problem zagađenja može resiti imitacijom koncepta iz prirode i iz tog razloga sam napravila filter za dimnjake, rekla je Anjum.

Nagrada za ženske inovacije pripala je platformi „Osnažene“, koja povezuje žene preduzetnice, a dr Indira Popadić koja je primila nagradu, izjavila je za Betu da je jako važno da se ljudi u regionu povežu „bez granica i predrasuda“.

„Mogu da kažem da sam srećna, mi smo prva digitalna platforma za žene preduzetnice u Srbiji i regionu. Mi smatramo da nam je Regionalni savet jako važan za dalju saradnju i širenje naše inicijative. Smatramo da je jako važno da se povežemo i učimo jedni od drugih bez granica i bez predrasuda“, rekla je Popadić.

Siniša Marčić iz Saveta za regionalnu saradnju ocenio je da je zapadni Balkan karakterističan zbog visokog nivoa kreativnosti, ali da „ukupan ekosistem nije pogodan za inovatore“.

„Region je karakterističan po visokom nivou kreativnosti i originalnosti. S druge strane ukupan ekosistem i okruženje nije baš pogodno za inovatore. U poslednjih pet godina videli smo značajne promene na terenu, uspostavljaju se novi istraživački centri. Da bismo dostigli neke evropske standarde region mora mnogo više da ulaže u ljude, infrastrukturu i instrumente koji će podstaći razvoj inovacionog ekosistema“, rekao je Marčić za Betu.

(Beta)

