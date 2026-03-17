Dogovorili se predstavnici Ministarstva poljoprivrede, proizvođača mleka, mlekara, uvoznici

Dogovor o konkretnim mera za stabilizacije tržišta mleka danas su u Vladi Srbije postigli predstavnici Ministarstva poljoprivrede, dva udruženja proizvođača mleka, mlekara koje su među najvećim proizvođačima sireva tipa kačkavalja, i distributeri, odnosno predstavnici kompanija koje se bave uvozom, pre svega, sireva.

Vlada Srbije je večeras saoopštila da je posle tog sastanka koji je trajao duže od tri sata, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao da su cene mleka i mlečnih proizvoda počele da rastu u Evropi, te se može očekivati rast cena u otkupu i u Srbiji, a tržište se polako oporavlja.

Kao jedan od ključnih problema koji je izazvao poremećaje na domaćem tržištu, istaknuta je pojava jeftinih uvoznih sireva iz Evrope, a problem su i znatne količine mlečnih proizvoda „u sivoj zoni“.

Glamočič je rekao da je zadovoljan sastankom na kojem su zajednički konstatovali da je jedan od najvećih problema „ilegalno tržište sireva“ i da „količine na tom crnom tržištu nisu zanemarljive“.

Zato će formirati operativni tim, čiji će cilj biti suzbijanje tih ilegalnih tokova. Taj tim će predvoditi Ministarstvo poljoprivrede, a radu će učestvovati i predstavnici Uprave carine i drugih nadležnih organa.

Ministar je svima koji se bave ilegalnim uvozom sireva poručio da „samostalno prestanu sa tim aktivnostima, pre intervencije države, jer su za šverc predviđene ozbiljne kazne“.

Ministar je objavio da su danas dogovorene i pojačane kontrole primene Uredbe o obeležavanju proizvoda od mleka koji sadrže palmino ili druga biljna ulja i masti.

„Veterinarska i poljoprivredna inspekcija pojačaće kontrole kako bi potrošači jasno znali šta kupuju. Posebna pažnja biće usmerena na ugostiteljske objekte, pekare i picerije, gde postoje naznake da se koriste proizvodi od mleka sa palminim uljem bez jasnih deklaracija“, rekao je Glamočić.

Rekao je i da je država uvela novu oznaku „100% iz Srbije“ radi podsticanja domaće proizvodnje i veće prepoznatljivosti domaćih proizvoda na tržištu, a i da bi ojačalo poverenje potrošača koji, kako je kazao, pokazuju sve veće interesovanje za domaće proizvode. Naveo je da su tu akciju podržali i poljoprivrednici.

Glamočić je rekao da su na današnjem sastanku odgovornost i razumevanje prema proizvođačima kojima je najteže, pokazale mlekare koje su spremne da unaprede svoj asortiman i kvalitet kačkavalja, a razumevanje su pokazali i distributeri koji su pristali da prvo kupuju domaće proizvode, pa tek onda da uvoze.

Ministar je na sastanku izvestio da se ove nedelje očekuje stav Evropske komisije o eventualnom uvođenju prelevmana na mleko i mlečne proizvode – posebne uvozne takse koja služi kao zaštitna mera za domaću proizvodnju tako što nadoknađuje razliku između niske cene uvezene robe i više cene domaćeg proizvoda da bi se sprečila nelojalna konkurencija i damping cene.

Ministar je kazao da je „važno je da smo danas svi sedeli za istim stolom i razgovarali, da nismo na ulicama“.

Izneo je da su zaključili da se ponovo sastanu za mesec dana, da analiziraju rezultat sprovedenih mera i pojačanih inspekcijskih kontrola i da utvrde dalje mere zaštite domaće proizvodnje mleka.

Predstavnik Udruženja odgajivača goveda iz centralne Srbije Miloš Trajković je rekao da su udruženja tražila razgovore s predstavnicima Ministarstva prvenstveno zbog pada cene mleka prethodnih meseci.

On je rekao da je zadovoljan današnjim sastankom, da su pokrenute mnoge važne teme i ponuđena konkretna rešenja, te da su i mlekare, i kompanije koje se bave uvozom sireva pokazale visok stepen odgovornosti prema proizvođačima.

„Dogovoreno je da se povuku veće količine sireva sa tržišta što bi trebalo da dovede do rasta tražnje i stabilizacije cene otkupljenog mleka koja je sada u centralnoj Srbiji od 25 do 50 dinara po litru“, rekao je Trajković.

Goran Vasić iz Udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga je rekao da je suzbijanje „crnog tržišta“ jedan od ključnih uslova za stabilizaciju sektora mlekarstva.

Kazao je da je u Mačvanskom okrugu cena litra otkupljenog mleka 35 do 55 dinara, „a mi bismo bili zadovoljni ako bi porasla za još pet dinara, kako je bilo krajem prošle godine“.

„Ilegalan uvoz sireva direktno ugrožava domaću proizvodnju, zbog čega je važno da se pojačaju kontrole. Dosta očekujemo i od Predloga zakona o trgovačkim praksama“, rekao je Vasić.

(Beta)

