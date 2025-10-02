Dojave o bombama u više osnovnih škola u Novom Sadu i drugim mestima u Vojvodini

Dojava o postavljenim bombama stigla je jutros u nekoliko osnovnih škola u Novom Sadu, ali i drugim mestima u Vojvodini, preneo je portal „Moj Novi Sad“

Kako je naveo taj portal, direktorka Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ je, nakon dojave, pozvala policiju i niko ne može da uđe u zgradu škole dok se ne obavi uviđaj.

Pojavile su se informacije i za druge novosadske škole „Sonja Marinković“, „Kosta Trifković“, „Miloš Crnjanski“, „Nikola Tesla“ i Osnovne muzičke škole „Josip Slavenski“ u Novom Sadu.

Takođe, dojava o bombi stigla je i u Osnovnoj školi „Laza Kostić“ u Kovilju, kao i u više škola Zrenjaninu i Žitištu, piše taj portal.

Dodali su da deca stoje u školskim dvorištima i čekaju dalje instrukcije.

Dojava o postavljenim bombama u školama u Kragujevcu

Dojave o postavljenim bombama stigle su jutros u dve osnovne škole u Kragujevcu, a kragujevačka policija se tim povodom nije oglasila.

Kako saznaje portal „Glas Šumadije“, stigla je dojava o postavljenim bombama u Osnovnoj školi školi „Mirko Jovanović“ u naselju Aerodrom, zbog čega su učenici u dvorištu.

Dojava je stigla i u Osnovnu školu „Dragiša Luković Španac“ u Beloševcu.

(Beta)

