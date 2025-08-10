Doktor Dejan Stefanović na čelu PUPS-a u Negotinu, prioritet očuvanje sela

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS) saopštila je da je na čelu njenog odbora u Negotinu Dejan Stefanović, rođen u tom gradu, koji je doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu.

Kako je navedeno u njegovoj biografiji, rođen je 1975. godine, u Negotinu je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu i stekao zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede, smer voćarstvo i vinogradarstvo, objavila je danas ta stanka.

Od 2006. godine zaposlen je u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi Negotin, gde je bio angažovan na poslovima savetodavnog rada sa poljoprivrednim proizvođačima. Od 2015. godine angažovan je i na poslovima rukovođenja rasadničkom proizvodnjom voćno-loznog rasadnika. Doktorirao je 2021. godine.

Stefanović je poručio da će vrata PUPS-a u Negotinu biti otvorena svim dobronamernim ljudima, posebno penzionerima, poljoprivrednicima i proleterima – zaposlenima.

„U poljoprivredi, koja je moja specijalnost, stalno ćemo nuditi nove tehnologije koje donose i veći profit. Naš prevashodni zadatak i ubuduće će biti nastojanje da sačuvamo svih 39 negotinskih sela, i da život u njima približimo gradskim uslovima“, rekao je Stefanović, prenelo je PUPS.

Kako je ukazao, stranka će to činiti „pre svega, dodelom praznih seoskih kuća, minibuseva za besplatan prevoz seoskog stanovništva, renoviranjem domova kulture, kao što je to već urađeno u Štubiku“.

Potpredsednik PUPS-a, predsednik njene poslaničke grupe, Stefan Krkobabić je ocenio da njen opštinski odbor u Negotinu predstavlja još jedan u nizu uspešnih – programski i akciono osposobljenih opštinskih odbora stranke, „koji će delovati u okviru 140 opštinskih i gradskih odbora naše PUPS širom Srbije.

„Nastavljamo našu borbu za ideale socijalne pravde, a sve sa ciljem pravedne preraspodele narodnih para. U skladu sa tim, nastavićemo da se zalažemo da penzije prate plate, da penzioneri sa najmanjim primanjima dobiju 13. penziju i da oni koji nemaju penziju i nikada je neće imati, a imaju više od 65 godina, posebno žene u selima, dobiju socijalnu garantovanu penziju – narodnu nadoknadu, istakao je Stefanović, preneo je PUPS.

(Beta)

