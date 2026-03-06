Doktor Dragan Milić: Smenjen sam ne zbog lošeg rada, već zbog objava na društvenim mrežama

Doktor Dragan Milić, kog je Univerzitetski klinički centar (UKC) u Nišu danas razrešio sa mesta rukovodioca Klinike za kardiohirugiju, izjavio je da je smenjen zbog svog delovanja na društvenim mrežama.

„Ne struka, ne loš rad na klinici, ne liste čekanja, ne rad u privatnim klinikama, uzimanje mita ili novca od pacijenata, ništa od toga, već zbog društvenih mreža“, naveo je Milić u objavi na svojoj Fejsbuk stranici.

On je kazao da ga je Srpska napredna stranka (SNS) pre dve godine izbacila sa Medicinskog fakulteta, a da je danas smenjen sa mesta direktora Klinike za kardiohirurgiju iako je „jedini lekar u Srbiji sa tri specijalizacije – iz opšte hirurgije, vaskularne hirurgije i kardiohirurgije“.

Milić je rekao da ga je direktor UKC Zoran Perišić smenio sa mesta direktora verovatno zbog toga što je objavio da je direktor kardiologije Boris Đinđić, član GO SNS, na tu funkciju postavljen „iako nema položen specijalistički ispit iz kardiologije“.

„Pravi razlozi za smenu su to što smo očistili listu čekanja za kardiohirurške operacije na našoj klinici još pre tri godine i time poremetili računicu privatnicima koji se bogate na račun bolesnih“, istakao je Milić.

On je kazao da je razlog za smenu i to što je Grupa građana „Dr Dragan Milić“ politički „masakrirala“ SNS u opštini Medijana i pobedila sa ostatkom opozicije u Nišu.

„Razlog za smenu je i to što se nismo prodali kriminogenim strukturama, niti uplašili i zaćutali nakon neuspelog atentata na mene 23. marta prošle godine“, naglasio je Milić.

Prema njegovim rečima, na Klinici za kardiologiju kod zaposlenih vlada „veliko nezadovoljstvo i uznemirenje“, a da su danas mnogi od njiuh „pominjali štrajk, obustavu rada i protest“.

„To se neće desiti jer pacijenti ne smeju da trpe. Moja funkcija je nebitna i sve funkcije jesu prolazne ali je naša misija večita, pomoći pacijentu i boriti se za njegov život“, rekao je Milić.

Univerzitetski klinički centar (UKC) u Nišu je danas saopštio da je Dragan Milić razrešen s mesta rukovodioca Klinike za kardiohirurgiju.

Ocenjeno je da je Milić na društvenim mrežama i u javnim nastupima iznosio neistine o radu UKC Niš čime je „kršio dokumenta o radu i ponašanju te zdravstvene ustanove“.

U sapštenju je objavljen aneks Ugovora o radu kojim je Miliću ponuđeno da po razrešenju radi kao doktor medicine na Klinici za kardiohirurgiju, u Odeljenju kardiohiruških i složenih vaskularnih procedura.

Rok u kome treba da se izjasni o aneksu Ugovora o radu je osam dana, a nakon toga UKC Niš može doneti rešenje o raskidu Ugovora o radu.

U aneksu Ugovora koji je ponuđen Miliću, a koji je objavljen na zvaničnoj stranici UKC Niš rečeno je da „se u dužem vremenskom periodu kontinuirano se javljaju ozbiljni problemi u rukovodećim poslovima Klinike za kardiohirurgiju“.

„Konstantnim objavama na društvenim mrežama doprinosite da se u široj javnosti stvara atmosfera u kojoj postaje neprekidno upitno da li je UKC Niš opremljen i spreman da pruži zdravstvenu zaštitu, a sve na osnovu proizvoljnih navoda, koji nemaju nikakvo činjenično utemeljenje i sa nejasnim motivima“, rečeno je u aneksu.

Rečeno je i da uprava UKC Niš sprečena da neposredno učestvuje i ima uvid u rad Klinike za kardiohirurgiju jer je Milić prekinuo saradnju sa upravom u dužem vremenskom periodu.

(Beta)

