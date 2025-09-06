Doktor KCV-a uhapšen na protestu, četvoro studenata zadržano do 48 sati

Zdravstveni radnici okupili su se ispred zatvora na novosadskoj Klisi protestujući zbog privođenja kolege lekara na sinoćnom studentskom protestu.

To je hirurg Kliničkog centra Vojvodine, koji je sinoć pružao pomoć povređenima na protestu, a kome je određeno zadržavanje do 48 sati.

Kako se čulo od okupljenih, hirurg je pružao pomoć pacijentu tokom policijske akcije, a imao je i vidna obeležja tima prve pomoći, prenosi 021.rs.

Kada je policajcu rekao da se pomeri dok pruža pomoć povređenom, policajac ga je srušio na zemlju i uhapsio.

Privedena je i jedna studentkinja Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Krizni centar Slobodnog univerziteta je saopštio da je protekle noći privedeno 13 studenata.

„Zadržavanje od 48 sati je određeno za četvoro studenata među kojima su jedan student Fakulteta tehničkih nauka, jedna studentkinja Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, i dvoje studenata Medicinskog fakulteta, pri čemu je jedan kolega ujedno i lekar koji je tokom protesta bio u službi prve pomoći“, objavio je Krizni štab.

Štab dodaje da se troje studenata tereti za napad na službeno lice, a jedna studentkinja da je vređala policiju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com