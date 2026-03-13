Doktor Milić ostaje na niškoj kardiohirurgiji

Opozicioni političar i zdravstveni radnik Dragan Milić saopštio je da je, po savetu svojih advokata, potpisao aneks Ugovora o radu kojim je razrešen sa mesta rukovodioca Klinike za kardiohirurgiju UKC Niš i raspoređen u Odeljenje kardihirurških i složenih vaskularnih procedura te klinike.

„Razrešen sam sa obrazloženjem da iznosim ‘neistine’ na društvenim mrežama, a da te ‘neistine’ nisu čak ni taksativno nabrojane. Nikakvog disciplinskog postupka nije bilo i procedura nije ispoštovana“, naveo je Milić u objavi na svojoj Fejsbuk stranici.

On je ocenio da je rešenje kojim je razrešen „običan pamflet“ i „čist akt političkog revanšizma od strane vrhuške Srpske napredne stranke“, navodno zbog toga što je smanjio liste čekanja za intervencije.

„Stižu glasine iz Uprave UKC Niš da direktor Zoran Perišić govori da je ovo bio prvi čin i da se neće smiriti dok me ne protera ne samo iz Niša već iz Srbije, kao što je proterao najboljeg interventnog kardiologa u Nišu Nenada Božinovića“, kazao je Milić.

Univerzitetski klinički centar (UKC) u Nišu saopštio je 6. marta da je Dragan Milić razrešen s mesta rukovodioca Klinike za kardiohirurgiju.

Ocenjeno je da je Milić na društvenim mrežama i u javnim nastupima iznosio neistine o radu UKC Niš čime je „kršio dokumenta o radu i ponašanju te zdravstvene ustanove“.

U sapštenju je objavljen aneks Ugovora o radu kojim je Miliću ponuđeno da po razrešenju radi kao doktor medicine na Klinici za kardiohirurgiju, u Odeljenju kardiohiruških i složenih vaskularnih procedura.

Rok u kome je Milić trebalo da se izjasni o aneksu Ugovora o radu bio je osam dana, a nakon toga je UKC Niš mogao da donese rešenje o raskidu Ugovora o radu.

U aneksu ugovora koji je ponuđen Miliću, a koji je objavljen na zvaničnoj stranici UKC Niš, rečeno je da „se u dužem vremenskom periodu kontinuirano se javljaju ozbiljni problemi u rukovodećim poslovima Klinike za kardiohirurgiju“.

„Konstantnim objavama na društvenim mrežama doprinosite da se u široj javnosti stvara atmosfera u kojoj postaje neprekidno upitno da li je UKC Niš opremljen i spreman da pruži zdravstvenu zaštitu, a sve na osnovu proizvoljnih navoda, koji nemaju nikakvo činjenično utemeljenje i sa nejasnim motivima“, rečeno je u aneksu.

Rečeno je i da uprava UKC Niš sprečena da neposredno učestvuje i ima uvid u rad Klinike za kardiohirurgiju jer je Milić prekinuo saradnju sa upravom u dužem vremenskom periodu.

(Beta)

