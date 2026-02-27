Doktor Popević: Dačićevo stanje nepromenjeno

Zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivice Dačića je nepromenjeno i za sada je stabilno, izjavio je jutros pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije (UKCS) Spasoje Popević.

„Nastavljaju se mere intenzivnog lečenja. Za sada je stabilno, noć je proveo mirno“, kazao je dr Popević novinarima.

Najavio je da će se ponovo obratiti medijima u 17 časova.

Ministar unutrašnjih poslova u sredu je hitno hospitalizovan u UKCS zbog upale pluća.

(Beta)

