Doktor Popević: Dačićevo stanje stabilnije, ali i dalje teško

Zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i lidera socijalista Ivice Dačića jutros je stabilnije, ali i dalje teško, rekao je pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije Spasoje Popević.

On je, za Radio televiziju Srbije, naveo da je Dačić „trenutno stabilnijeg opšteg stanja, ali je i dalje reč o ozbiljnoj kliničkoj slici koja zahteva intenzivno praćenje i lečenje“, uz napomenu da je za konačne prognoze još uvek rano.

Vučić jutros posetio Dačića u bolnici, stanje ministra unutrašnjih poslova nešto bolje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je jutros malo bolje stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačiča koji je juče primljen u bolnicu sa teškom upalom pluća i u teškom je zdravstvenom stanju, intubiran i na respiratoru.

Vučić je posetio Dačića jutros pred odlazak u Kazahstan a na Instagramu je napisao iz aviona, da lekari kažu da je Dačiću nešto bolje i da veruje u njega.

„Posetio sam Ivicu jutros i Dačić je bolje, to je dobra vest, naravno oprez je neophodan i dalje i ništa nije izvesno ali je bolje na radost njegove porodice i svih ljudi koji ga vole“, rekao je Vučičć u govornoj poruci preko Instagrama.

Pulmolog u Kliničko-bolničkom centru u Beogradu Spasoje Popević izjavio je sinoć da Ivica Dačić ima tešku upalu pluća i da se lekari bore za njegov život. Rekao je da je primljen u bolnicu juče oko 16 časova.

