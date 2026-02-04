Doktori protiv korupcije: Nerealni podaci RFZO o drastičnom smanjenju lista čekanja

Organizacija „Doktori protiv korupcije“ saopštila je da sumnja u verodostojnost podataka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) koji se odnose na liste čekanja, pošto je u roku od nekoliko dana drastično opao broj pacijenata koji čekaju operaciju kuka i kolena.

U saopštenju te organizacije piše da je na sajtu RFZO 27. januara pisalo da na operaciju kolena čeka 16.472 pacijenta, dok je 2. februara taj broj bio smanjen za 2.515 ljudi.

Dodaje se da je u istom periodu broj ljudi koji čeka operaciju kuka spao sa 9.957 na 8.153.

„Pitali smo RFZO ko kontroliše podatke, kako je za svega pet dana broj pacijenata koji čekaju operaciju kolena i kuka značajno smanjen, koliko se ljudi dnevno operiše, ali odgovora nema. Isto smo prošli i sa Ministarstvom zdravlja“, piše u saopštenju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kritikovao je nedavno ministra zdravlja Zlatibora Lončara zbog toga što vlast nije ispunila obećanje da će biti rešene liste čekanja.

U Srbiji na operacije i dijagnostiku trenutno čeka nešto više od 29.000 pacijenta, pokazuju podaci dostupni na sajtu RFZO.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com