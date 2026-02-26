Doktori protiv korupcije: Stopa smrtnosti u Srbiji među najvišima u Evropi

Organizacija "Doktori protiv korupcije" saopštilo je danas da je Srbija po stopi opšte smrtnosti među prvima u Evropi, iako država za zdravstvo izdvaja blizu osam milijardi evra.

U saopštenju piše da stopa smrtnosti iznosi 14,8 promila uprkos visokoj ukupnoj potrošnji za zdravstvo od 11 odsto bruto domaćeg proizvoda.

Ocenjeno je da su loši rezultati posledica „sistemske korupcije u zdravstvu“.

Ta organizacija tvrdi da lekarima treba zabraniti da istovremeno rade u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama.

„To dovodi do smanjene produktivnosti u javnom zdravstvu, stvaranja lista čekanja i preusmeravanja pacijenata u privatni sektor, gde usluge ponovo plaćaju“, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com