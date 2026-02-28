Doktorka: Dačić stabilno, dok je na respiratoru prognoze su nezahvalne

Doktorka Vesna Ćeriman Krstić, iz Klinike za pulmologiju, u kojoj je smešten ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, rekla je danas da je on "za sada stabilno, ali sve dok je na respiratoru nezahvalno je davati bilo kakve prognoze".

„Tek kada pacijenta odvojimo od respiratora i počne samostalno da diše možemo da dajemo neke dalje prognoze. Za sada nije moguće dati neke detaljnije informacije, moramo biti oprezni“, rekla je Ćeriman Krstić za TV Prva.

Kako je objasnila, dok je pacijent na respiratoru nije budan, odnosno uspavan je, jer mora da se odmori ceo organizam.

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Spasoje Popević sinoć je, ispred Klinike, gde je Dačić pre dva dana hospitalizovan zbog teške upale pluća, naveo da se on nalazi na mehaničkoj ventilaciji 48 sati, što je, kako je naglasio, kratak period za procenu ishoda u „ovako ozbiljnom stanju“, kao i da predstoji još mnogo terapijskih i medicinskih postupaka.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com