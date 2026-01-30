Dokumentarac o Melaniji Tramp premijerno prikazan u Vašingtonu

Dokumentarac o Melaniji Tramp, o danima koji su prethodili povratku njenog supruga i predsednika SAD Donalda Trampa u Belu kuću, premijerno je prikazan sinoć u Vašingtonu.

„Želim publici da pokažem svoj život, šta je potrebno da se ponovo bude prva dama i ponovni prelazak iz života privatnog građanina u Belu kuću“, rekla je Melanija Tramp novinarima na premijeri u Kenedi centru.

Film „Melanija“, u produkciji AmazonMGM Studios, koštao je 40 miliona dolara. Nakon prikazivanja u bioskopima, biće emitovan ekskluzivno na Amazon Prime Video.

Projekat označava još jednu vezu između bračnog para Tramp i osnivača Amazona Džefa Bezosa koji je, kako podseća AP, radio na tome da poboljša odnose sa predsednikom.

(Beta)

