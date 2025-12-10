Dolovac i Stamenković upoznali šefa delegacije EU u Srbiji sa pritiscima na pravosuđe

Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac i predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković upoznali su šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasa fon Bekerata sa kampanjom „pokušaja neprimerenog uticaja na nosioce javnotužilačkih funkcija“, za koju su naveli da „znatno jača u intenzitetu“.

U saopštenju Vrhovnog tužilaštva navodi se da je povod za sastanak bila potreba da ambasador i članovi njegove delegacije upoznaju sa trenutnim stanjem u domaćem javnom tužilaštvu, mogućim izmenama zakonskog okvira kojim se propisuje organizacija i način rada javnog tužilaštva, kao i predstojećim izborima za Visoki savet tužilaštva i posledicama koje su nastale nakon neuspeha izbora osamdeset i osam javnih tužilaca u novembru ove godine.

„Zajednička je ocena da se situacija u javnom tužilaštvu i pravosuđu naše zemlje treba pažljivo pratiti i ceniti u odnosu na merila, kriterijume i aktivnosti koje je Republika Srbija preuzela kao obavezu u postupku pridruživanja Evropskoj Uniji u okviru pregovaračkih poglavlja 23 i 24, a kojima se utvrđuje neophodnost vladavine prava, samostalnosti javnog tužilaštva i nezavisnosti sudstva“, dodaje se u saopštenju.

Tokom razgovora su razmatrane i obaveze koje Vrhovno javno tužilaštvo i Visoki savet tužilaštva imaju u procesu pridruživanja, posebno u okviru pregovaračkih poglavlja 23 i 24, saopšteno je.

(Beta)

