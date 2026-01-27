Donji dom francuskog parlamenta usvojio zabranu upotrebe društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Donji dom francuskog parlamenta usvojio je rano jutros zakon kojim se zabranjuju društvene mreže za osobe mlađe od 15 godina, a te mera, usmerene na zaštitu zdravlja mladih, podržavaju vlada i predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Makron), preneli su tamošnji mediji.

Zakon će razmotriti Senat, a to će se dogoditi narednih nedelja, rekla je ministarka za digitalna pitanja An Le Enanf (Anne Le Henanff).

Makron, posvećen reformi koja obeležava njegov drugi mandat, pozdravio je odluku parlamenta ocenjujući je kao „veliki korak“.

Predsednik Francuske je na platformi Iks (X) napisao da „mozgovi dece nisu na prodaju ni američkim platformama, niti kineskim mrežama“.

Ukoliko se, posle procedure, zakon usvoji, Francuska bi postala druga zemlja koja je sprovela tako restriktivno zakonodavstvo za maloletnike, posle Australije, koja je početkom decembra zabranila društvene mreže za osobe mlađe od 16 godina.

Vlada želi da brzo deluje, zabranom koja će biti sprovedena već na početku naredne školske škole.

Predlog zakona je usvojen sa 130 glasova za i 21 protiv, posebno uz podršku vlade.

Makron je pre nekoliko dana rekao da je zamolio vladu da pokrene ubrzani postupak kako bi mogao da prođe kroz Senat. Ubrzani postupak za parlamentarno razmatranje zakona omogućava, prema Ustavu, njegovu brzu primenu.

„Zabranjujemo društvene mreže za mlađe od 15 godina i zabranićemo mobilne telefone u našim srednjim školama. Verujem da je ovo jasno pravilo, jasno za naše tinejdžere, jasno za porodice, jasno za nastavnike, i idemo napred“, dodao je tada Makron.

(Beta)

