Doživotni zatvor za Južnokorejca zbog seksualne eksploatacije ili zlostavljanja stotina

Sud u Južnoj Koreji je danas osudio 33-godišnjeg muškarca na doživotni zatvor za organizovanje onlajn lanca ucenjivanja, u okviru kojeg je seksualno eksploatisana ili zlostavljana 261 osoba, uključujući više od 10 maloletnih koje je on silovao ili napao.

Sud u Seulu je saopštio da težina zločina, koje je Kim Nok-van počinio tokom četvorogodišnjeg perioda, opravdava njegovu „trajnu izolaciju od društva“. Uz Kima, uhapšenog u januaru, sud je osudio i njegovih 10 saučesnika, na zatvorske kazne od dve do četiri godine.

Na meti Kima su od avgusta 2020. bile žene koje su objavljivale seksualno sugestivan sadržaj na društvenim mrežama, kao i muškarci koji su pokušavali da se pridruže tajnim čet grupama na aplikaciji Telegram radi deljenja digitalno manipulisanih seksualnih slika poznanika.

Pod pretnjom da će objaviti video zapise i slike sa njihovim likom, Kim ih je prisiljavao da regrutuju nove žrtve, formirajući piramidalni lanac ucena, uz deljenje slika žrtava, pretežno maloletnih, otkriveno je tokom sudskog procesa.

Kim je silovao ili napao 16 žrtava, uključujući 14 maloletnih, i pravio video zapise tih zločina u 13 slučajeva. Napravio je oko 1.700 slika ili video zapisa uperenih protiv 70 žrtava, i delio ih je onlajn kako bi pretio onima koji su odbili da sarađuju. Sud je naveo da je pokušao da uceni i neke od članova porodica žrtava i njihovih kolega sa posla.

Ostali osuđeni, među kojima je pet maloletnika, znali su da će žrtve, koje su regrutovali uz pretnju objavljivanjem video zapisa i slika, biti suočene sa istom seksualnom eksploatacijom koju su i oni pretrpeli, ali su ipak izvršili ta dela kako bi sprečili kruženje sopstvenih slika, naveo je sud.

Otkrivanje Kimovih zločina nakon hapšenja u januaru šokiralo je južnokorejsku javnost i izazvalo zabrinutost zbog rastućeg rizika od seksualnog nasilja koje omogućavaju digitalne tehnologije.

Sud u Seulu je pre pet godina izrekao kaznu od 40 godina zatvora Čo Džu-binu, osuđenom da je putem ucena primorao desetine žena, uključujući maloletne, da snimaju seksualno eksplicitne video zapise radi prodaje.

(Beta)

