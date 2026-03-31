Dr Matić (Ujedinjeni-Sevojno): Očekujemo da vlast formiramo sa Zdravom Srbijom

Nosilac liste "Ujedinjeni-Sevojno" dr Dušan Matić izjavio je da bi vlast u Sevojnu trebalo da formiraju sa Zdravom Srbijom jer je predsednik lokalnog odbora te stranke pre izbora obećao da neće ulaziti u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom (SNS).

Matić je agenciji Beta kazao da su na izborima 29. marta „Ujedinjeni-Sevojno“ i koalicija oko SNS-a osvojili po devet mandata, dok je Zdrava Srbija sa 131 glasom osvojila jedno odborničko mesto.

„Predsednik Opštinskog odbora Zdrave Srbije u Sevojnu Avram Ilić je pre izbora rekao da oni ne predstavljaju strukturu vlasti i da neće praviti koaliciju sa SNS-om. Očekujemo da će Ilić održati reč i da ćemo zajedno formirati vlast u Sevojnu“, rekao je Matić.

On je dodao da je Grupa građana „Ujedinjeni-Sevojno“ zadovoljna ostavrenim rezultatom na lokalnim izborima.

„Na dan izbora imali smo veliku podršku od naših sugrađana i komšija iz drugih gradova, tako da smo uspeli da sprečimo veću izbornu krađu i nerede na ulicama, kao što je to bilo u Bajinoj Bašti, Boru i Kuli. Borbu smo gubili u poslednja tri meseca zbog funkcionerske kampanje, kupovanja glasova, pritisaka i ucena na birače od strane direktora velikih fabrika, ali i manjih privatnih firmi gde se vlasnička struktura krije u samom SNS-u. Ipak, narod je pokazao hrabrost i želju da dođe do promena i u Sevojnu i u celoj Srbiji“, rekao je Matić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com