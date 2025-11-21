Dragan Bjelogrlić osuđen na uslovnu kaznu zbog napada na Predraga Antonijevića

Reditelji i glumac Dragan Bjelogrlić pravosnažno je osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu od šest meseci, sa rokom provere od dve godine zbog fizičkog napada na kolegu Predraga Antonijevića, naveli su u Višem sudu u Beogradu za Insajder.

Sud je drugostepenom postupku odbacio žalbe tužilaštva i odbrane, i potvrdio prvostepenu presudu kojom je Bjelogrlić osuđen zbog krivičnog dela „nasilničko ponašanje“.

U pravosnažnoj presudi, Antonijević je upućen na parnični postupak radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva.

Incident oko kog su se sudili dogodio se avgustu 2021. godine, u niškom hotelu „Ambasador“, gde su i Bjelogrlić i Antonijević prisustvovali manifestaciji „Filmski susreti“.

Prema navodima optužnog predloga, Bjelogrlić je u ranim jutarnjim časovima više puta po glavi udario Antonijevića.

Bjelogrlić je posle saslušanja u tužilaštvu i puštanja da se brani sa slobode pred medijima priznao da je napao Antonijevića, dodajući da mu je žao „što je naseo na njegove provokacije“, prenosi Insajder.

(Beta)

