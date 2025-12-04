Dragojević: Osobe iz Ćacilenda liče na bandu iz devedesetih, na vikend ratnike, šatro dobrovoljce

„Moraš delimično da proživiš neke intenzivne stravi koje potonjim generacijama mogu delovato nerealno, mada, ja kad vidim ove Ćacije, Ćacilend i sve ove Vučićeve kriminalce, dosta to liči na tu bandu iz devedesetih, na te vikend ratnike“, rekao je Dragojević, u intervjuu za Nedeljnik.
„Pa čak pomislim da pošto mi nikad nismo osudili ratne zločine u kojima smo mi učestvovali, nikad nismo stavili to u udžbenik i rekli ‘vidi, ovo su naše greške’, da deca to nauče, toga nije bilo ni nakon dvehiljaditih, nema ni dan-danas, pa ne mogu da se ne zapitam stvarno ili metaforički da li je ova sad generacija Ćacija zapravo odrasla u pelenama koje su se prale u veš-mašinama zaplenjenim iz zapaljenih muslimanskih kuća“, rekao je Dragojević.
Dodao je da je moguće da su to deca tih vikend ratnika, snajperista i drugih i prisetio se „ti si imao na stotine ljudi koji su išli na ratište kao šastro dobrovoljci“.
(Beta)
