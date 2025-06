Dragomir Anđelković: Vučićevo odbijanje izbora je drskost u pravom trenutku za nastavak protesta

Politički analitičar Dragomir Anđelković izjavio je da odluka Aleksandra Vučića da ne prihvati zahtev studenata o raspisivanju vanrednih izbora predstavlja drskost koja je došla u pravom trenutku po nastavak studentsko-građanskih protesta.

Anđelković je agenciji Beta kazao da Vučić namerava da „gazi“ narod još gore nego pre „građansko-studentskog mirnodopskog ustanka“.

„Ne pada sneg da pokrije breg već da svaka zverka pokaže trag. Ta izreka nas podseća da su vidovdanski studentsko-građanski protesti postigli efekat i pre održavanja. Na zahtev da budu raspisani parlamentarni izbori i da režim prekine tromesečnu okupaciju prostora između Predsedništva i Skupštine, Vučić je odgovorio: ‘Srbija nije prihvatila ultimatum’. On više ne krije da sebe doživljava kao postmodernog Luja XIV koji je sinonim za državu“, naveo je analitičar.

Prema njegovim rečima, Vučićeva drskost je došla u pravom trenutku, jer su mnogi počeli da se umaraju od protesta koji se odvijaju od kraja 2024.

„Nemali deo građana, a skoro svi iz opozicije, krenuli su da se prema protestima odnose kao da su za demokratsku borbu odgovorni samo studenti, a ne svi mi. Neki se ne stide i da kažu ‘Ako studenti nešto ne urade, onda ništa, neka Vučić nastavi da vlada’. Zato je važno što je lažni car nateran da potpuno skine masku. To mora sve nas da podstakne da istrajemo. Odgovornost za sopstvene živote je naša, a ne tuđa“, naglasio je Anđelković.

On ističe da bi borba protiv režima trebalo da bude višeslojna i organizovana iz više centara, od studentskih, preko zborova, do opozicionih.

„To je recept za uspeh, ali zahteva strpljenje i rad. Srbija se već promenila iako se to zbog velikih očekivanja nekada ne vidi. Iz kruga bliskog Vučiću krajem prošle godine moglo je da se čuje da se razmatra donošenje zakona koji se odnosi na zaštitu lika i dela predsednika. Uveliko je razmišljao i kako da promeni Ustav te na neki način nastavi da vlada posle 2027. Sada je spao na to da se uz pomoć kriminalaca očajnički drži za tron koji se ljulja“, ocenio je.

Dodao je da je bitno da građani prevaziđu sindrom „Dana D“ i očekivanje da se sve završi na jednom velikom skupu.

„Dobro bi bilo da sunce demokratije munjevito ogreje Srbiju, ali najvažnije je da do toga stignemo. Najveća prepreka za to je defetizam proizašao iz prevelikih očekivanja. Polazeći od toga, svi koji žele normalnu Srbiju trebalo bi danas da dođu na Slaviju da pokažu da ona nije Vučić, i da na demokratski način pokušamo da dovedemo do promena, ali ne i da se razočaramo ako stvari odmah ne ispadnu kako želimo“, rekao je Anđelković.

(Beta)

