Drastične promene Kašgara: Živopisan prikaz 70 godina razvoja Sinđijanga

Autonomni region Sinđijang, koji je ove godine proslavio 70. godišnjicu osnivanja, doživeo je tokom sedam decenija drastične promene u ekonomskom i društvenom razvoju, kao i u poboljšavanju života stanovnika.

Kašgar, koji se nalazi na jugozapadu Sinđijanga, područje je sa najvećom populacijom u celom regionu, a takođe je bio važno trgovinsko čvorište na Putu svile.

Turizam je važan pokretač visokokvalitetnog ekonomskog razvoja Kašgara. Od januara do oktobra 2025. godine, Kašgar je primio ukupno preko 48 miliona turista, što je povećanje od 19,71 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Prihod od turizma je iznosio 43,39 milijardi juana, što je povećanje od 25,5 odsto.

