Drecun: Kurtijev predlog da KBS dođu na administrativnu liniju značio bi destabilizaciju

Predsednik Odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ocenio je danas da je zahtev kosovskog premijera Aljbina Kurgija, koji je trenutno u Francuskoj, da Kosovske bezbednosne snage (KBS) dođu na administrativnu liniju, "besmislen što se tiče realne situacije na terenu, ali bi vodio velikoj destabilizaciji".

„Ako bi se dozvolilo da Kfor napusti administrativnu liniju, to bi sigurno dovodilo do incidenata i sukoba. Namera Prištine je da provocira krize i da odgovornost prebaci na Beograd, uz narativ o navodnim agresivnim planovima Srbije“, ukazao je Drecun za Radio televiziju Srbije (RTS), konstatujući da bi tako došlo do direktnog kontakta KBS sa srpskim snagama.

Prema njegovim rečima, prihvatanjem predloga Kurtija u praksi bi značio i fizičko razdvajanje Srba sa severa Kosova od centralne Srbije, što je, naveo je, jedan od ključnih strateških ciljeva Prištine.

„Ne verujem da (francuski predsednik Emanuel) Makron može da napravi takvu pogrešnu procenu i da podrži tu ideju. To bi narušilo odnose sa Srbijom, koji su na visokom nivou“, rekao je Drecun.

(Beta)

