Dronovi na evropskom nebu: Kaja Kalas u Kijevu osudila eskalaciju Moskve

Rusija rizikuje „eskalaciju“, izjavila je u Kijevu visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas posle niza povreda vazdušnog prostora država EU koje se pripisuju ruskim letelicama.

„Svaki put kada ruski dron ili avion povredi naš vazdušni prostor, postoji rizik od eskalacije, nenamerno ili ne. Rusija se igra ratom, a mi izlazimo van okvira hipotetičkog sukoba“, rekla je na konferenciji za novinare.

„Da bismo izbegli rat, moramo pretvoriti ekonomsku moć Evrope u vojno odvraćanje“, ukazala je bivša premijerka Estonije.

Kalas je jutros dočekao ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga.

Ona je došla je u Kijev na razgovore o finansijskoj i vojnoj podršci EU i o bezbednosti ukrajinskog energetskog sistema koji je poslednjih nedelja oštećen intenzivnim ruskim napadima.

„Neprijatelj pokušava da utiče na raspoloženje stanovništva napadima na energetsku infrastrukturu. Savršeno smo svesni toga“, rekao je Sibiga.

On je pozvao da se pojača zaštita infrastrukture Ukrajine uz pomoć saveznika, dok Kijev traži dodatne sisteme protiv-vazduhoplovne odbrane.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com