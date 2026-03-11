Društveni centar Krov obeležava šest godina postojanja

Društveni centar Krov iz Beograda (Kraljice Marije 47) od večeras obeležava šest godina postojanja festivalom "Krovđenban" (KROVĐEN6AN) koji će trajati do 22. marta.

Obuhvatiće više od 20 predavanja, projekcije filmova, likovne i multimedijalne izložbe, muzičke događaje nezavisnih umetnika, tribine i razgovore, a ulaz na sve je besplatan.

Predstavnik Društvenog centra Krov Relja Pekić je izjavio da je suština tog centra koji je nastao 2020, da naučni i umetnički angažman sprovedu kroz kritičko mišljenje i da zajedno produciraju filmove, pišu načne radove i da se bave muzičkom produkcijom u domenu nezavisne muzičke scene.

„Pored muzičkog programa, na festivalu če biti pet predavanja antropologa i etnomuzikologa, izložbe više medijskih umetnika, dokumentarni filmovi“, kazao je Pekić novinarima u Krovu.

Istakao je tribinu udruženja „Bela Čaplja 1165“ o zaštiti vlažnih područja prigradske bare Reva, a govoriće se i o inicijativi za Dunavski park.

„Ovo su veoma važne teme za nas, jer želimo da pre svega Društveni centar Krov poveže samoorganizovane prostore i zajednice, da napravimo zajedničku priču koja definitivno ovom gradu može ponuditi alternativne produkcije kulture, već i da udruži sve aktivističke struje“, rekao je Pekić.

Predstavnik Krova Nikola Radeka je kazao da taj centar muzičkim programom uvek težio nečemu što su ne samo manje zastupljeni žanrovi, već da bude drugačiji od onoga što može da se vidi u Beogradu, Evropi i svetu.

Ove godine, kako je dodao, festival otvara „Preložur“, koncept spajanja načina socijalizacije od pre nekoliko stotina godina, sa savremenim „žurkama“, dok će tokom festivala biti koncerti i „žurke“ manje zastupljenih žanrova.

Ključni muzički događaj biće gostovanje festivala „Zalet“ iz Zaječara. Predstavnik tog festivala Mihailo „Mixa“ Ivković kazao je da taj kolektiv okuplja 15-20 umetnika koji se uglavnom bave hip-hopom i elektronskom muzikom.

Rekao je da u Beograd „dolaze u skraćenoj formi“: „Skrojili smo formu koju ja nisam video nigde: da su setovi mnogo kratki, dinamično se menja muzika“.

Radeka je dodao da je „Zalet“ žanrovski raznovrstan, okuplja i džez i alternativne bendove, didžejeve koji puštaju različite elektronske žanrove.

Tokom festivala biće otvoren i Internet radio Krov, kao istraživačka i umetnička stanica i otvorena inicijativa za nove članove kolektiva.

„Krovđendanski“ festival otvoren je večeras „Preložurom“ – koceptom spajanja prela i savremenih načina socijalizacije mladih. Nastupa pevačka grupa „Plitvice“ s krajiškim tradicionalnim pevanjem.

Prediđen je razgovor s izvođačima, kao prilikom antropoloških/etnomuzikoloških terenskih istraživanja, s tom razlikom što je publika pozvana da učestvuje.

Publika rako dobija ulogu istraživača, budući da prelo, kao spoj rada i socijalizacije, podrazumeva učešće svih učesnika u društveno korisnom radu.

U petak u 20.30, u Društvenom centru Krov planirani su predstavljanje skejt grupe „Funkys Crew“ i projekcija filma i razgovor s njenim članovima, a potom muzički sešn.

Za subotu u 18.00 je najavljena tribina udruženja „Bela čaplja“ i Krova „Dunav, Reva i grad: Javni razgovor o budućnosti priobalja i važnosti vlažnih staništa“, a zatim koncerti i „DJ žurka“.

Deo programa u nedelju od 20.00 sati biće u Društvenom centru „Loža“, gde će biti prikazane projekcije filmova Požarevačkog film festivala, a u isto vreme u Krovu animirani film „Fehérlófia“ i potom „DJ set“.

U ponedeljak, 16. marta, program će početi u 19.00 predavanjem Teodore Jovanović „Kad antropološki teren pobesni: Refleksije o narativima tražilaca azila iz Irana“, a od 21.00 radionica kolaža i izrade narukvica.

Dan kasnije, biće projekcija filmova Međunarodne škole vizuelne antropologije (VAC) u 19.00, a u 21.00 performans Anđelije Piljagić „Stih kao grč ili tačka oslonca“.

U sredu u 19.00 biće prikazan dokumentarni film „Let’s Pump Together the Pressure Away“, dok će u 21.00 u okviru Vizantrop festivala biti prikazano šest kratkih etnografskih filmova.

Program u četvrtak će u 18.30 otvoriti Branislav Stevanić predavanjem „Autonomni društveni prostori u zvučnom kolažu kulture otpora“, a nastaviti Nikola Tomić predavanjem „Kanibalizam u stripu“ u 20.30.

U petak, 20. marta, Sara Nikolić i Dušanka Milosavljević u 18.00 će držati predavanje „Privremeni autonomni dom: Skućavanje, briga i prakse zajedničkog na blokiranom FDU“, a u 21.00 „Zalet festival“ sa gostima iz Zaječara (ZA*73T).

Za subotu, sa počektom u 17.00, najavljeni su „Prizivanje Festuma“ – Festival studenata umetnosti, kao i predavanje Ive Nenić „Etnomuzikologija-kao-futurologija: participativnost, alijenacija i budućnost slušanja (muzike)“.

Festival će u nedelju, 22. marta u 20.00 zatvoriti „Krovkubator“ – koncept afirmisanja i razvoja mladih i umetnika početnika-amatera iz različitih oblasti kroz umrežavanje sa ostvarenim pojedincima iz sfera koje ih interesuju.

Svi učesnici koji se prijave moći će da te večeri da u Društvenom centru Krov predstave projekte, ideje i umetnost.

Taj društveni centar je naveo da je u prethodnih šest godina bio suočen sa mnogim društvenim izazovima koji su ih pozivali na združene akcije, naučne angažmane i filmske intervencije s ciljem razvijanja kritičke svesti u lokalnim zajednicama.

Centar ima otvoreni poziv za sve angažovane naučne istraživače, multimedijalne i likovne umetnike, pozorišne i filmske reditelje da se priključe razvijanju nezavisnog istraživačkog centra.

