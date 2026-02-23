Država odobrila Australijancima da tragaju za zlatom u dolini Ibra

Australijska rudarska kompanija "Bindi Metals Limited" je saopštila da je dobila odobrenje Ministarstva rudarstva i energetike Srbije za pokretanje prve faze istražnog bušenja projekta traganja za zlatom "Ravni" u dolini Ibra, objavio je danas portal eKapija.

Reč je o početnoj, takozvanoj „maiden“ kampanji bušenja kojom će se prvi put sistematski ispitivati šta se nalazi ispod površine terena.

Kompanija je navela da su prethodna geološka istraživanja na površini pokazala prisustvo epitermalne mineralizacije – tipa ležišta koji je često povezan sa zlatom i srebrom.

Ministarstvo rudarstva i energetike je odobrilo izmene radnog programa u okviru postojeće istražne dozvole, čime je kompaniji omogućeno da počne bušenje, uz uslov da prethodno sa privatnim vlasnicima parcela i nadležnim institucijama za šumsko zemljište zaključi sporazume o pristupu zemljištu, objavila je eKapija koja dodaje da su ti regovori u toku.

Paralelno sa administrativnim procedurama, kompanija pokreće i dvonedeljno geofizičko ispitivanje metodom inducirane polarizacije (IP), koje bi trebalo da identifikuje zone u dubini potencijalno bogate sulfidnim mineralima i kvarcnim žilama – strukturama koje često nose zlatnu mineralizaciju.

Rezultati ovog istraživanja očekuju se narednog meseca i poslužiće za preciznije određivanje lokacija budućih bušotina.

Oosebnu pažnju privlači ponovna analiza bušotine iz 2008. godine na lokalitetu Drenjak. Tada nisu urađene laboratorijske analize, a sada je jezgro ponovo obrađeno i uzeti su uzorci, a rezultat se očekuje u narednih šest do osam nedelja.

Po preliminarnim geološkim zapažanjima, ta bušotina je verovatno zahvatila samo deo šireg sistema mineralizovanih žila, što podstiče interesovanje za dalja istraživanja.

Kompanija je završila restrukturiranje svoje podružnice u Srbiji „Red Creek“ Novi Beograd, sa kojom je prošle godine potpisala je obavezujući sporazum o preuzimanju visokokvalitetnog projekta zlata „Ravni“ u Srbiji.

„Bindi Metals Limited“ je formalizovao kontrolni vlasnički udeo i upravljačka prava u toj firmi koja zadržava istražnu dozvolu dobijenu prošlog septembra.

Dozvola ističe 4. septembra 2028. godine (plus dodatni period produženja).

Narednih meseci, stoji u saopštenju, u fokusu će biti završetak geofizičkih istraživanja, pribavljanje rezultata laboratorijskih analiza i početak prve faze bušenja.

Tek potom biće moguće preciznije proceniti da li u tom području postoji ekonomski isplativo ležište zlata.

Ravni su naselje kod sela Biljanovac, u dolini Ibra, opština Raška, a projekat zlata koji obuhvata 30,5 kilometara kvadratnih istražnog prostora, lociran je u Kopaoničkoj metalogenetskoj zoni i, šire gledano, istorijskom rudarskom okrugu u kojem se nalazi više svetski poznatih ležišta.

Jedno od njih je planina Rogozna, 30 kilometara od Ravni ka jugu, na kojoj druga australijska kompanija, „Strickland Metals“, uveliko traži zlato.

Ravni su prethodno istraživale druge kompanije, uključujući „First Quantum Minerals“, „Tethyan Resources“, „Euromax“ i najskorije „Terra Balcanica“, a istraživanja su dala rezultate samo na lokaciji Čeovište gde su površinski uzorci stena pokazali do 64 grama zlata po toni iskopanog materijala.

„Bindi Metals“ je pre projekta zlata „Ravni“ kupio u Srbiji projekte antimona na području nekadašnjih Lisanskih rudnika i u paraćinskoj Mutnici.

(Beta)

