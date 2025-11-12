Države G7 nastoje da održe podršku Ukrajini

Ministri spoljnih poslova država grupe G7 su danas na sastanku u Kanadi rekli da nastoje da nastave da podržavaju Ukrajinu i da vrše pritisak na Rusiju, a Otava je objavila nove sankcije protiv Moskve.

Poslednjeg dana sastanka u Nijagari, na granici SAD i Kanade, ministri Grupe 7 (Francuska, Italija, Japan, Kanada, Nemačka, SAD, Velika Britanija) fokusirali su se na podršku Kijevua na sastamku je i ministar sppčjnioh poslova Ukrajine Andrij Sibiga.

„Ukrajina želi da vidi kraj rata što je pre moguće“, rekao je Sibiga na sastanku pozvavši G7 da nastavi da ulaže u proizvodnju raketa i dronova i protiv-vazduhoplovnu odbranu Ukrajine.

Ruski predsednik Vladimir Putin se „i dalje zavarava misleći da može da pobedi“, smatra Sibiga.

Kanada je kao domaćin sastanka objavila nove sankcije protiv Rusije usmerene na proizvodnju dronova i prihode od njenog izvoza goriva.

Kanadske sankcije usmerene su na 13 pojedinaca i 11 entiteta, od kojih je nekoliko uključeno u rusku proizvodnju dronova, navodi se u saopštenju.

„Nekoliko ruskih entiteta specijalizovanih za tečni prirodni gas takođe je sankcionisano, jer Rusija nastavlja da se oslanja na prihode od energenata za finansiranje svoje agresije protiv Ukrajine“, piše u saopštenju.

Sankcije su takođe usmerene na 100 brodova ruske tajne flote za izvoz energenata.

SAD, Evropska unija i Velika Britanija već su uvele slične sankcije.

„Kanada će nastaviti da pojačava pritisak kroz sankcije u koordinaciji sa svojim saveznicima i partnerima, dok Rusija ne okonča svoju neopravdanu invaziju na Ukrajinu“, rekla je ministarka spoljnih poslova Kanade Anita Anand.

Ukrajina je nedeljama meta jakih ruskih napada na energetiku, a pregovora o okončanju rata sa Rusijom nema.

U oktobru je predsednik SAD Donald Tramp (Trump) uveo sankcije dvema najvećim ruskim naftnim kompanijama – Rosnjeftu i Lukoilu – kritikujući predsednika Putina zbog njegovog odbijanja da okonča sukob.

Na ovaj drugi godišnji sastanak G7 ministara iz kluba velikih industrijalizovanih demokratija, pozvani su predstavnici Australije, Brazila, Indije, Južne Afrike, Južne Koreje, Meksika i Saudijske Arabije.

Na dnevnom redu su bile i operacija Ratne mornarice SAD protiv navodnih švercera droge u Karipskom moru i rat u Sudanu.

Poslednjih nedelja SAD su u Karipskom moru i na Tihom okeanu izvele niz napada na brodove tvrdeći bez dokaza da su prevozili drogu ka SAD. U tim napadima je poginulo 76 ljudi.

U utorak je Pentagon objavio dolazak jednog od nosača aviona u to područje što je znatno pojačanje američkog vojnog prisustva koje izaziva zabrinutost u Evropi i Latinskoj Americi.

Američka televizijska mreža Si En En je u utorak objavila da je Velika Britanija pre više od mesec dana prestala da daje obaveštajne podatke Vašingtonu jer ne želi da bude saučesnik u američkim napadima na brodove.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com