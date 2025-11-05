Države Podunavlja se zalažu za ubrzanje procesa proširenja EU

U vreme kada se Evropa suočava sa geopolitičkim izazovima, ubrzanje procesa proširenja Evropske unije je ključni prioritet za zemlje Podunavlja, zaključili su danas u Sarajevu predstavnici zemalja tog regiona.

U Sarajevu je danas održan 14. Forum Strategije EU za dunavski region (EUSDR), koji služi kao platforma za dijalog i razmenu iskustava kako predstavnika raznih nivoa vlasti, tako i preduzetnika, civilnog društva, mladih i drugih zainteresovanih strana.

U deklaraciji koja je danas usvojena na forumu navodi se da proširenje nije samo političko opredeljenje, već i pokretač mira, stabilnosti, reformi i regionalne saradnje.

EUSDR, koja okuplja 14 zemalja, članica EU i kandidata, ima centralnu ulogu u povezivanju regiona kroz zajedničke projekte, zelenu tranziciju i unapređenje infrastrukture.

Učesnici skupa u Sarajevu podvukli su da region, uprkos napretku u evropskim integracijama, i dalje trpi pritiske bezbednosnih rizika, demografskih izazova i ekonomskih nejednakosti. Jačanje jedinstva i regionalne kohezije ocenjuje se kao ključno za budućnost Podunavlja.

„U vremenu globalne neizvesnosti i eskalacije tenzija, naglašavamo važnost multilateralizma, dijaloga i izgradnje poverenja kao temelja za trajnu bezbednost. Dunavski region služi kao model praktične saradnje zasnovane na zajedničkim vrednostima i zajedničkim izazovima“, dodaje se.

Posebna pažnja posvećena je saradnji u civilnoj zaštiti, upravljanju migracijama, borbi protiv korupcije i razvoju energetskih i transportnih mreža.

U fokusu je i ulaganje u mlade, obrazovanje i digitalne veštine, kao i borba protiv odliva mozgova i demografskog pada

U zajedničkoj izjavi ponovo je osuđena ruska agresija na Ukrajinu i napadi na dunavsku infrastrukturu, koji, kako je naglašeno, ugrožavaju slobodu plovidbe i stabilnost regiona. Istaknuta je i puna podrška Moldaviji u očuvanju njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Učesnici su pozdravili dogovor o prvoj fazi sveobuhvatnog plana za okončanje sukoba u Gazi, pozivajući sve strane da bez odlaganja sprovedu dogovor i omoguće trajni prekid vatre i nesmetan pristup humanitarnoj pomoći, uz podršku rešenju zasnovanom na modelu dve države – Palestine i Izraela.

U kontekstu klimatskih promena, naglašena je potreba za zelenom i digitalnom tranzicijom, održivim turizmom i razvojem cirkularne ekonomije. Istaknuto je da ulaganja u transportnu i energetsku povezanost doprinose ekonomskoj otpornosti i bezbednosti čitavog regiona.

Bosna i Hercegovina je pohvaljena za uspešno predsedavanje EUSDR-om 2025. godine, dok će Bugarska preuzeti 2026, s najavom da će fokus njenog predsedavanja biti na regionalnoj povezanosti, održivom razvoju i zelenoj tranziciji.

Srbiju su na forumu predstavljali zvaničnici ministarstava spoljnih poslova i evrointegracija.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com