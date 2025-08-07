Državljanin Srbije odbio da iznese odbranu u postupku zbog smrti žene koju je prebio u Crnoj Gori

Državljanin Srbije Dušan Ramić je danas u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici odbio da iznese odbranu kao osumnjičeni za prebijanje sredinom juna Alme Ćosović koja je od povreda umrla 3. avgusta, kazala je novinarima rukovoditeljka Višeg tužilaštva Lepa Medenica.

Ramić je u pritvoru od sredine juna po nalogu Osnovnog suda u Nikšiću. Osumnjičen je za krivično delo nasilja u porodici sa smrtnom posledicom.

Javnost je za taj slučaj saznala tek zahvaljujući objavi Centra za ženska prava.

U Crnoj Gori je u poslednjih pet godina zabeleženo 18 femicida koje zakon ne prepoznaje kao posebno krivično delo, a što traže nevladine organizacije. Krivični zakonik propisuje 40 godina zatvora kao maksimalnu kaznu za ubistvo.

Crnogorski sudovi izrekli su ove godine maksimalne kazne za tri slučaja ubistva žene.

(Beta)

